Als einziger Tagesordnungspunkt in der Stadtratssitzung war der Bauantrag der Cherry GmbH, Auerbach, zu behandeln. Das Unternehmen plant 16 Millionen Euro in einen Neubau im Gewerbegebiet Saaß zu stecken. 300 bis 400 Arbeitsplätze sollen dort entstehen.

Um dieses Projekt vorzustellen präsentierte Manfred Schöttner, der geschäftsführende Gesellschafter der Cherry GmbH, das geplante Projekt. "Cherry will wachsen" machte Schöttner deutlich und erinnerte an das Gründungsjahr 1953. "Da begann die weltweite Ausbreitung des Elektronikunternehmens mit 18 Standorten und die Produktion von Schaltern in Auerbach." Da Cherry zum Jahresende 2019 aus dem ZF-Gelände ausgezogen sein muss, gäbe es keinen Weg zurück.Für das Vorhaben besteht nach der Zustimmung zum Bauantrag eine Zeitschiene mit der Erschließung des Grundstücks ab März 2018, einem Baubeginn im April 2018, einer Fertigstellung bis September 2019, einem Umzug von Oktober bis Dezember 2019 und einem Produktionsbeginn am neuen Standort ab dem 1. Januar 2020.Die wachstumsorientierte neue Zielsetzung des Unternehmens ermöglichte sich durch die Ausweisung des Gewerbegebietes Saaß zu Zeiten von Bürgermeister Helmut Ott, so Manfred Schöttner weiter. Seit dem ersten Quartal 2016 pflegte man in der Planung für das ambitionierte Vorhaben eine intensive Zusammenarbeit mit Stadtbaumeisterin Margit Ebner. In der Gemarkung Michelfeld auf den Flurnummern 713 bis 717 stehen für den Neubau mit firmeneigenen Parkplätzen im Gewerbegebiet Saaß zwischen der B 470 und dem Kreisel für die Zufahrt Saaß 25 000 bis 40 000 Quadratmeter entlang der B 85 zur Verfügung. Der Bauantrag wurde von Schöttner detailliert vorgestellt und erläutert.Für seine Planungen hatte Architekt Ewald Frey lediglich zwei unabdingbare Vorgaben: "Jeder muss gerne in das Betriebsgebäude gehen, und es möglichst nur ungern verlassen." Vom Kreisel her kommend finden sich zuerst die Parkplätze, dann folgt der Neubau mit drei Gebäudetrakten. Dies sind ein zweigeschossiges Bürogebäude für die Verwaltung, ein ebenfalls zweigeschossiger Mitteltrakt mit Sozialbereich - hier entstehen Küche und Kantine, Umkleidungs- und Waschräume sowie Aufenthaltsräume inklusive eines eingeschossigen Trakts für Produktion und Logistik. Die Gesamtlänge der drei zusammenhängenden Gebäudekomplexe erstreckt sich auf insgesamt 182,50 Meter. Die Gebäudehöhe beträgt an der höchsten Stelle 9,90 Meter. Damit werden die Grundflächenzahl, die Geschossflächenzahl und die maximal zulässige Gebäudehöhe deutlich unterschritten.Allerdings sind für das Gebäude Befreiungen hinsichtlich der Baugrenzen und der Festsetzung "offene Bauweise" notwendig. Die Verwaltung stellte fest, dass der westliche Gebäudeteil die Baugrenze um 20 Meter und im östlichen Bereich um 15 Meter überschreitet. Die Baugrenzen im Norden und Süden werden eingehalten.Da sich das Gebäude architektonisch durch die Gliederung in drei Baukörper sehr gut einfügt, so hieß es im Gremium, können die notwendigen Befreiungen erteilt werden. Die Grundzüge der Planung werden dadurch nicht berührt. Die erforderlichen Stellplätze wurden nachgewiesen. Hierzu erklärte Schöttner in seiner Präsentation, dass dabei berücksichtigt wird, dass sie in ausreichendem Umfang auch beim Schichtwechsel vorhanden sein werden.

In der Aussprache zum Bauantrag der Cherry GmbH lobten die Stadträte das Wachstumsstreben der Firma auch unter Berücksichtigung der Ökologie. Dankesworte für dieses Engagement in Auerbach kommentierte Schöttner mit Cherrys Standorttreue, die auch bei Prüfung anderer möglicher Standorte die Entscheidung für Auerbach-Saaß bewirkte. "Wir wollen Bedingungen schaffen, dass die Menschen gerne hier arbeiten. Hier ist unser Zuhause, hier ist unser Herz."

Für die Bauausführung mit Kosten von 16 Millionen Euro sucht die Cherry GmbH einen Investor, der das Bauvorhaben den Vorstellungen von Cherry und der Planung von Architekt Ewald Frey folgend anpackt. Cherry wird dann als Mieter einziehen. Für die Firma selbst entstehen nach dem Umzug vom ZF-Gelände zur Saaß ohnehin noch höhere Investitionen für die Einrichtung. Für die Produktion müssen hohe Klima-Anforderungen mit einer im Sommer wie im Winter konstanten Temperatur zwischen 20 und 22 Grad erfüllt werden. Ebenso gleichbleibend muss bei Überdruck die Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 Prozent gehalten werden. Bei der Arbeit ist eine Helligkeit von 1000 bis 1100 Lux erforderlich. Auf dem Gelände wird es eine Ladestation für E-Bikes und E-Cars geben. Damit man bei schönem Wetter durch die vorgesehenen Schiebetüren sich raussetzen und mit dem Laptop im Freien aktiv bleiben kann, wird flächendeckend starkes W-Lan gewährleistet sein, erklärte Schöttner.Nachgefragt wurden eventuell zukünftige Erweiterungsmöglichkeiten, die im Osten mit weiteren 3500 Quadratmetern bestehen. Das zukünftige Cherry-Areal lässt sich so gegebenenfalls auf bis zu 50 000 Quadratmeter erhöhen. Der Radweg Auerbach-Michelfeld, jetzt teilweise auf zukünftigem Cherry-Gelände, wird näher an die B 85 herangeführt. Auch an einen Straßenname mit einer Änderung im Industriegebiet Lohe dachte man bereits. Bei einer Benennung der jetzigen Cherrystraße mit ZF-Straße wäre der Name frei für Cherry-Saaß.Seitens der Verwaltung ergab sich schließlich der Beschlussvorschlag, das gemeindliche Einvernehmen zum vorliegenden Bauantrag zu erteilen und die beantragten Befreiungen zu den Baugrenzen und zur offenen Bauweise zu genehmigen. Die Stadträte folgte einstimmig diesem Vorschlag.