Offenbar war er zu schnell unterwegs: In Auerbach ist in der Nacht zum Karfreitag ein Autofahrer von der Straße abgekommen und durch eine Grünanlage gefahren. Dann flüchtete der Unbekannte - mit einem platten Reifen.

Der Autofahrer war auf der Rosenhofer- in Richtung Michelfelder Straße unterwegs. Offenbar zu schnell, wie die Polizei vermutet: Der Wagen kam nach rechts von der Straße ab, fuhr über den Gehweg und pflügte dann eine städtische Anpflanzung um, bevor er in der Michelfelder Straße landete.Nicht nur dort hinterließ er (Dreck-) Spuren: Als sein Auto über den Bordstein rumpelte, wurde der rechte vordere Reifen beschädigt. Wie die Polizei aufgrund der Spuren am Unfallort weiß, hat das den Unbekannten aber nicht gestoppt: Er machte sich mit plattem Reifen aus dem Staub.Die Spuren, die er dabei hinterließ, führten nach Michelfeld. Dort wendete der Flüchtige auf dem Hofmühlweg und fuhr dann zurück auf die B 85 Richtung Pegnitz. Hier verlor sich seine Spur.Die Polizei setzt nun auf die Hilfe von Zeugen, um den unbekannten Fahrer zu ermitteln. Diese erreichen die Ermittler in Auerbach unter 09643/92040.