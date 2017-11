Am Mittwoch hat sich kurz vor 6 Uhr im Zentrum von Auerbach ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, sei eine 30-jährige Frau aus dem Gemeindebereich von Auerbach verletzt worden. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die 30-Jährige sei mit ihrem Auto von der Unteren Vorstadt her kommend in den Kreuzungsbereich in Richtung Unterer Markt gefahren. "Die Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb", heißt es im Polizeibericht. Dabei übersah die Frau einen aus Richtung der Alleestraße kommenden Wagen, den ein 54 Jahre alter Mann - ebenfalls aus Auerbach - steuerte.Der 54-Jährige konnte einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.