Der Grund war triftig, der Anlass verlief etwas melancholisch für alle Beteiligten. In einer kleinen Feierstunde im Saal des Goldnen Löwen, Ausweichquartier des Rathauses, verabschiedete Bürgermeister Joachim Neuß zwei vertraute, langjährige Mitarbeiter in die Freistellungsphase, beziehungsweise in den Ruhestand.

"Bleiben Sie gesund und denken Sie gelegentlich an uns alle. Besuchen Sie uns im Rathaus, wir freuen uns", meinte Bürgermeister Neuß. Vorzimmerdame Ilse Baier ging nach über 20 Jahren in die Freistellungsphase. Nach der Schulzeit absolvierte sie eine Ausbildung zur Großhandelskauffrau und war bis 1997 in verschiedenen Firmen als kaufmännische Angestellte tätig. Der damalige Bürgermeister Helmut Ott holte sie in das Vorzimmer.In seiner Laudatio sprach der Bürgermeister von vertrauter Mitarbeit und einer Repräsentantin nach außen. "Dass Sie das Vorzimmer während der zwei Jahrzehnte besetzt hielten, spricht für etwas Wesentliches: Loyalität, Fleiß, Einsatzbereitschaft, Treue, Beharrlichkeit und den Überblick, den Sie bis zum letzten Arbeitstag hatten." Ihre Nachfolgerin wurde Sabine Wiesent.Stellvertretender Personalratsvorsitzender Harald Schmidt meinte: "Mit deinem freundlichen und ausgeglichenen Auftreten gegenüber den Rathausbesuchern und Kollegen, hast du einen unschätzbaren Beitrag zu einem guten Klima im Rathaus geleistet". Nach 13 Dienstjahren bei der Stadt wurde Horst Müller offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Nach verschiedenen Arbeitsstationen als Büromaschinenmechaniker, Industriemechaniker und Industriekaufmann führte ihn seine berufliche Laufbahn bei der Stadt, sehr spät, nämlich im November 2004 nach Auerbach. Als ABM-Kraft kam Müller über das Arbeitsamt Schwandorf zur Stadt Auerbach. Hier durfte er Arbeitsrückstände aufarbeiten und wurde danach zur Vermögensauffassung und Bewertung unbefristet eingestellt. Kurze Zeit später wurde ihm das Resort Marketing und Tourismus zugeteilt. Bürgermeister Neuß sprach von Leidenschaft im Beruf. "Nie ist ihm etwas zu viel geworden und immer war von seiner Seite Unterstützung da."Besondere Herausforderung war 2014 das Jubiläumsjahr der Stadt Auerbach. Die Koordination des Veranstaltungskalenders erforderte aufgrund der vielen Vereine Geschick und Ausdauer. Nachfolgerin wird Tina Schwendner, ein Eigengewächs, dass von der Kämmerei nun ins Marketing wechselt. "Ich hoffe, dass du die Zeit als Rentner bei bester Gesundheit sehr lange genießen kannst und in Zukunft deinen Hobbies nachgehen kannst", sagte Neuß. Stellvertretender Personalrat Horst Schmidt schloss sich dem Dank und den Glückwünschen an.