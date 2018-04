"Verlassene Mutter" verkraftet nicht noch mehr Spenden

"Es reicht!" Der Grund für den Hilferuf von Richard Merkl liegt nicht an Langfingern, die sich an sakralen Gegenständen aus der von ihm betreuten Kapelle "Verlassne Mutter" vergreifen. Genau das Gegenteil ist der Fall: Er richtet sich an all die Mitbürger, die, aus welchen Motiven auch immer, hier Sakralgegenstände abstellen. Vielleicht auch aus Respekt davor, sie nicht einfach zu "entsorgen". Mittlerweile quillt die Wegkapelle davon über, Altar und Wände lassen kaum noch einen Freiraum. Für Richard Merkl, Sohn Richard und den Familienverband, die einen neuen Innenanstrich planen, bedeutet dieses Übermaß an Ausstattung zusätzliche Arbeit mit dem Ausräumen. Seit Jahrzehnten bereits nimmt sich der Auerbacher auch der Poppenkapelle gegenüber dem städtischen Freibad an. Bild: cs