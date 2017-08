Vier Postulantinnen erklären am Samstag vor Erzbischof Dr. Ludwig Schick ihre Bereitschaft zum Eintritt ins Noviziat der Schulschwestern von Unserer Lieben Frau. Vorher erzählen Raphaela Wundlechner, Christina Geray, Kristin Hubert und Sara Rötschke von ihrem Weg, auf dem sie Gott nach Auerbacher ins Kloster geführt hat.

Laborantin in Molkerei

Zeichen am See Genezareth

Tatsächlich erkannte ich, dass Gott um mich warb. Ich sagte: Ja! Sara Rötschke

Im Religionsunterricht der 8. Klasse nahmen wir das Thema Kloster durch, und seit diesem Tag ging mir die Frage, ob ich später in ein Kloster gehen soll, nicht mehr aus dem Kopf. Raphaela Wundlechner

Aus Tronetshofen südlich von Augsburg stammt die 21-jährige Raphaela Wundlechner. Sie wuchs in einem katholischen Elternhaus mit vier Geschwistern auf und machte von klein auf gerne in der Pfarrei mit; als Sängerin im Kinderchor, als Ministrantin und in den Jugendgruppen. So wurde sie Oberministrantin und vor drei Jahren auch Pfarrgemeinderätin. Ihre Hobbies sind Lesen, Gitarre spielen und Sport, besonders Tischtennis und Joggen.Sie absolvierte nach der Realschule eine Ausbildung zur milchwirtschaftlichen Laborantin bei einer großen Molkerei und arbeitete dort, bis sie nach Auerbach kam. Den Gedanke, Nonne zu werden, trug sie schon länger mit sich: "Im Religionsunterricht der 8. Klasse nahmen wir das Thema Kloster durch, und seit diesem Tag ging mir die Frage, ob ich später in ein Kloster gehen soll, nicht mehr aus dem Kopf." Hilfreich für die Entscheidungsfindung waren für sie offene Gespräche über die Berufungen zur Ehe, aber auch zum Ordens- und Priesterleben bei einem Prayerfestival der Jugend 2000.Christina Geray wuchs in einem Dorf bei Bad Waldsee (Oberschwaben/Baden-Württemberg) auf. Sie entstammt einer katholisch geprägten Familie mit acht Geschwistern und ist ebenfalls 21 Jahre alt. In Jugendbewegungen wie Schönstatt oder Jugend 2000 reifte ihre persönliche Beziehung zu Gott und die Freude am Glauben. In der Freizeit arbeitete sie auch schon als Bedienung in einer Gastwirtschaft.Sie war in der kirchlichen Jugendarbeit aktiv, singt gerne Lobpreislieder und war Mitglied in der Stadtkapelle Bad Waldsee. Nach dem Realschulabschluss machte sie das Abitur am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium. Neun Monate im "Basical", einem von der Diözese Augsburg angebotenen christlichen Orientierungsjahr, schlossen sich an. Nun wollte sie eigentlich Soziale Arbeit und Religionspädagogik studieren, aber dann kam die Frage nach der Berufung dazwischen.Sie verbrachte viel Zeit im Gebet und in der Stille. Schließlich bat sie Gott, ihr ein Zeichen zu geben, wenn er sie ganz haben wolle. Eine Pilgerreise ins Heilige Land brachte die Entscheidung. Am See Genezareth stimmte die Pilgergruppe ein Lied über die Bibelstelle "Du hast mich bei meinem Namen gerufen" an, ein Lieblingslied von Papst Johannes Paul II. Bei der Verszeile "Jesus, Du hast mich dort schon gesehen, Deine Stimme rief aus meinen Namen!" habe sie schließlich deutlich den Ruf Gottes gehört und voller Freude "Ja" gesagt.Dannstadt-Schauernheim in Rheinland-Pfalz ist die Heimat von Kristin Hubert. Dort wuchs die 24-Jährige in einer fünfköpfigen Familie auf. Mit 19 Jahren fand sie nach längerer Suche den Glauben wieder und entdeckte Gott als Sinn, Ursprung und Ziel ihres Lebens. Vor knapp zwei Jahren lernte sie die Auerbacher Schulschwestern bei einer Veranstaltung zum Thema Frauenhilfe kennen. Kurz darauf folgte sie einer Einladung ins Kloster. Ihre Berufung erkannte sie schon bei diesem ersten Besuch in Auerbach.Anfang des Jahres hat sie in Heidelberg ihr Studium "American Studies" mit dem akademischen Grad Bachelor abgeschlossen. Die konkrete berufliche Zukunft innerhalb der Ordensgemeinschaft wird sich noch zeigen, doch ist es ihr Herzensanliegen, Theologie zu studieren und damit das Apostolat der Schwestern zu unterstützen. Sie singt bereits im Schwesternchor und will auch weiter Querflöte spielen.In der sorbischen Oberlausitz geboren wurde die 33 Jahre alte Sara Rötschke. In ihrer Familie und in ihrem sorbischen Umfeld lernte sie von klein auf den katholischen Glauben und die Zugehörigkeit zur Kirche wertschätzen.Nach dem Realschulabschluss in der Heimat absolvierte sie in Bayreuth eine Konditorlehre. Sara entdeckte dann ihr Interesse für die Pädagogik und schloss in Berlin eine Ausbildung zur Erzieherin ab. Damit kann sie auch dem Apostolat der Schulschwestern im Erziehungswesen dienen. Sie hat viel Freude daran, in die Natur hinauszugehen, die Welt zu entdecken und fährt gerne mit dem Fahrrad. Sie liebt das Singen und pflegt es im Schwesternchor.Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage "Familie oder Ordensleben?" beschloss sie, Gott mehr Zeit zu schenken in der täglichen heiligen Messe und im Rosenkranzgebet. "Tatsächlich erkannte ich, dass Gott um mich warb. Ich sagte: Ja!"