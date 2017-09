Tag des offenen Denkmals Wer mehr über die Michelfelder Asamkirche erfahren will, ist am Sonntag, 10. September, um 13 Uhr zu einer Führung mit Orgelbegleitung anlässlich des Tags des offenen Denkmals unter dem Motto "Macht und Pracht" eingeladen. "Dabei geht es auch auf den Dachboden der Kirche", verspricht Luitpold Dietl. Dass die Michelfelder Friedhofskirche St. Leonhard ebenfalls einige Sehenswürdigkeiten zu bieten hat, zeigt Markus Nowak dort bei Führungen ab 14 Uhr. (ll)

Den wenigsten Besuchern der Michelfelder Pfarrkirche dürfte klar sein, dass sie heute noch die Männer sehen können, die vor 300 Jahren für die prachtvolle Ausgestaltung des Gotteshauses gesorgt haben: Cosmas Damian Asam und Egid Quirin Asam.

Auftakt vor 300 Jahren

Der Anschein einer Kuppel

Doch dann ging den Michelfelder Benediktinern das Geld aus. Luitpold Dietl erklärt, warum die Asamkirche "nur" eine Scheinkuppel besitzt

Michelfeld. Vor 300 Jahren begannen die Gebrüder Asam mit der prachtvollen Ausgestaltung der Michelfelder Abteikirche. Sie haben sich dabei selbst ins Hochaltarbild der Abendmahlsszene mit hineingemalt.Kirchenführer Luitpold Dietl weiß sogar von noch mehr Familienangehörigen der Asams auf dem Bild: Auch Schwester Maria Salome ist auf dem Gemälde verewigt; möglicherweise sogar der Vater der drei, Georg Asam. "Das mit dem Vater kann ich nicht beweisen", sagt Dietl, "aber es ergibt Sinn." Denn Georg Asam starb 1711 im nahen Sulzbach, was die Brüder bewogen haben könnte, ihn in Michelfeld abzubilden.Die heutige Pfarrkirche war zu Beginn des 18. Jahrhunderts das Gotteshaus der Benediktinerabtei. Der damalige Abt Wolfgang Rinswerger kannte die Asams vom Kloster Tegernsee und holte sie nach Michelfeld, um ihnen hier die Ausgestaltung der Kirche anzuvertrauen. Das gilt heute als das erste gemeinsame Projekt des Malers Cosmas Damian und des Stuckateurs Egid Quirin.Luitpold Dietl vermutet, dass die Brüder bereits 1716 den Herz-Jesu-Chor machten, "gewissermaßen als Probestück" für die große Abteikirche. 1717 ging es dort los. Das erste Deckengemälde im Kirchenschiff, die Anbetung der Hirten für den im Stall geborenen Heiland, ist mit "C. D. Asam 1717" gekennzeichnet. Für Luitpold Dietl kann deshalb heuer das Jubiläum 300 Jahre Gebrüder Asam in Michelfeld gefeiert werden.Bis 1721 brauchten die beiden gefragten Künstler, um hier alles fertigzustellen. Diese Jahreszahl ist als Chronogramm über dem Hochaltarbild festgehalten (die größer geschriebenen Buchstaben des Spruches "Ecce hic est dilectus discipulus Christi" als lateinische Zahlen, die einzelnen Werte zusammengezählt).In dieser Zeit schuf Cosmas Damian Asam noch zwei weitere Deckengemälde, die Ölbergszene und die Auferstehung, sowie das Hochaltarbild, das er mit "C. D. Asam invenit" (hat das geschaffen) signierte. Die Kuppel über dem Altarraum sollte zuerst gemauert werden, war also als tatsächliche Kuppel geplant. "Doch dann ging den Michelfelder Benediktinern das Geld aus", erzählt Luitpold Dietl. Cosmas Damian Asam bot ihnen an, die Decke so zu bemalen, dass sie von unten wenigstens wie eine Kuppel aussieht: "Das war die erste Scheinkuppel, die er gestaltet hat." Die Motive, die er dafür hernahm, waren die sieben Gaben des Heiligen Geistes, also das Pfingstgeschehen.Egid Quirin Asam war für die Stuckarbeiten zuständig. So werden ihm die überlebensgroßen Figuren der 14 Nothelfer rund um das Kirchenschiff zugeschrieben. Auch der Entwurf des Altares dürfte von ihm sein, meint Dietl. Und wäre dann mit der Nachahmung des Petersdoms im unteren Bereich ein Hinweis, dass der junge Asam zu diesem Zeitpunkt schon in Rom gewesen war.