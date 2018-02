Trockene Kälte erwartete die Fieranten am Sonntagmorgen in Auerbach, dem nördlichsten Zipfel des Landkreises. Beim Aufstellen ihrer Stände kamen die Jahrmarktshändler aber trotz der Minusgrade ordentlich ins Schwitzen.

Trotz mehr als 30 Anmeldungen kamen jedoch nur rund 20 Händler zum Auerbacher Lichtmessmarkt. Ob sie die Witterung abgehalten hatte, oder ob man sich angesichts der beschränkten Verkaufsflächen in Auerbach besser frequentierte Märkte in der Nachbarschaft aussuchte, das wissen sie wohl nur selbst. Nach dem Aufbau jedenfalls wärmte man sich gerne in den örtlichen Cafés auf und gönnte sich ein zweites Frühstück.Am Nachmittag allerdings kamen mit den Sonnenstrahlen auch die Leute zum Einkaufsbummel. Das Angebot reichte von modischen Schals, Gürteln und Hosenträgern über winterliche Mützen und Handschuhe, modische Accessoires bis zur Bekleidung buchstäblich von Kopf bis Fuß. Ein breite Palette an brauchbaren Haushaltsgegenständen, Blumen und Pflanzen wurde ergänzt von 50-Cent-Artikeln. Und drum herum gab es manchen leckeren Imbiss.