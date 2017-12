Vorweihnachtliches Familientreffen in der Helmut-Ott-Halle

Einem großen Familientreffen ähnelte am Sonntag die Seniorenfeier für Mitbürger ab dem 75. Lebensjahr in der Helmut-Ott-Halle. Hunderte von Frauen und Männern folgten der Einladung, um sich als Gäste der Stadt ein paar Stunden verwöhnen und auf das schönste Fest des Jahres einstimmen zu lassen. Möglich machten das die Helfer der Bad- und Hallengesellschaft, des Roten Kreuzes und der Wasserwacht sowie städtische Bedienstete. Die musikalische Gestaltung übernahmen der Männergesangverein 1884 mit beiden Chören um Markus Weber sowie der Kinder- und Jugendchor Gunzendorf, federführend geleitet von Daniela Christl. Mit viel Applaus dankten die Senioren den Sängern. Begeistert nahmen sie auch den Auftritt des Auerbacher Christkinds Rosa Weidinger auf. Ein Dankeschön des Rathauschefs galt Alfred Graf für die Betreuung der Christkinder seit 23 Jahren. "Ohne ehrenamtliche Kräfte wäre vieles nicht machbar", würdigte Joachim Neuß dieses Engagement in Auerbach. "Unsere Gesellschaft lebt durch diese ehrenamtliche Arbeit. Wir brauchen Menschen wie Sie, dass unsere Stadt attraktiv bleibt. Sie tragen dazu bei, Auerbach reicher, lebens- und liebenswerter zu machen." Bild: cs