Was war die Brandursache eines Wohnhauses in Auerbach?

Mehr als 250 000 Euro Schaden und sieben Leichtverletzte sind die Bilanz eines großen Brands in Auerbach am frühen Neujahrsmorgen. Ein Einfamilienhaus im Wohngebiet Schleichershof stand gegen 4.50 Uhr in Flammen. Nun erklärte das Polizeipräsidium Oberpfalz auf Nachfrage, dass die sieben Personen, die zur ärztlichen Versorgung wegen Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden sind, wieder entlassen wurden.

Unter den Verletzten waren die fünfköpfige Familie, die das Haus bewohnt, ein Übernachtungsgast sowie ein Polizeibeamter. Außerdem berichtet Markus Damm von der Pressestelle des Polizeipräsidums, dass sich ein Brandgutachter des bayerischen Landeskriminalamts in den kommenden Tagen vor Ort ein Bild machen wird. "Er wird das Brandbild ablesen und versuchen, herauszufinden, wo das Feuer seinen Ursprung nahm." Mithilfe technischer Möglichkeiten könne der Experte ermitteln, welchen Verlauf es genommen hat. Amdavon aus, dass sich das Feuer im Carport bzw. am darin geparkten Auto entzündet haben könnte.