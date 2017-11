Nicht irgendeinem Amateurmaler war der Vortragsabend des Fördervereins Museum 34 gewidmet. Mit seiner wunderbaren Präsentation über den gebürtigen Auerbacher Kunstmaler Joseph Henfling, auf den man sehr stolz sein könne, half Rudolf Weber, einen Schatz zu heben, wie es Bürgermeister Joachim Neuß ausdrückte.

Krieg und Kloster Joseph Henfling genoss wohl das Leben in München, wobei er die Stadt als besonders schön bei wolkenlosem Himmel fand. Große Aufmerksamkeit fanden bald seine Werke, insbesondere Porträts und Landschaftsbilder, auf Kunstausstellungen wie im berühmten Münchner Glaspalast.



Ab 1912 gehörte er als Mitglied der Gesellschaft für christliche Kunst an. Viele Werke beschreiben auch seine Erlebnisse als Freiwilliger im Ersten Weltkrieg im Landsturm-Infanterie-Bataillon teilweise. Da er der französischen Sprache mächtig war, fand er auch Einsatz als Dolmetscher. 1918 aus dem Militärdienst entlassen, hatte ihn zwei Tage später München wieder. Nach Erfahrungen im Krieg auf der Suche nach Gott zog er sich 1926 für zwei Wochen nach Kloster Beuron zurück, drei Jahre später bat er um Aufnahme ins Kloster Ettal.



Mit Genehmigung des Abtes konnten auch andere Klöster wie Weltenburg, Scheyern, Niederaltaich oder Ottobeuren das künstlerische Wirken von Bruder Angelicus in Anspruch nehmen. Im II. Weltkrieg allerdings wurde auch er zu klösterlichen Arbeiten herangezogen. Am 2. November 1950 verschied der Kunstmaler und Mönch. Kontakte zu seiner Heimatstadt pflegte er nicht, dennoch ist sie im Besitz einiger Bilder. Die hiesige Pfarrkirche St. Johannes schmückt ein Gemälde des hl. Nepomuk von Joseph Henfling, ein Geschenk aus Privatbesitz. (cs)

Sowohl der Künstler und spätere Benediktinermönch mit seinen über tausend Werken als auch der Referent, der unzählige Stunden für seine akribisch geführten Recherchen aufgewendet habe und dabei laut Neuß mit Joseph Henfling einmal mehr entdeckte, welch tolle Bürger Auerbach hervorbrachte, hätten viel mehr Publikum verdient. Erst vor wenigen Wochen vom 6. August bis 3. Oktober konnten die Werke des unter der heutigen Bevölkerung seiner Heimatstadt relativ unbekannten Künstlers in einer Sonderausstellung im Kloster Ettal bestaunt werden. Hier war er 1929 mit 52 Jahren als Bruder Angelicus in den Orden eingetreten.Zwei Jahre später legte er die Gelübde ab. Mit der Ausstellung ging auch die Herausgabe eines Buches durch das Kloster einher. Rudolf Weber wurde als offizieller Vertreter der Stadt zur Vernissage am 5. August entsandt, begleitet von Horst Rössl, Vorstandsmitglied im Förderverein Museum 34.Den Anstoß, den Kunst-Fundus aus dem Dornröschenschlaf zu holen, gab wohl die Stadt durch eine Anfrage in Ettal anlässlich des 50. Todestages von Joseph Henfling im Jahr 2000 hinsichtlich der Überlassung von Gemälden für eine Ausstellung. Man erinnerte sich dort, dass wohl schon irgendwo noch etwas da sei von Henfling, aber man müsse erst irgendwann genau recherchieren. "Wohl erst heuer hat man den Schatz gesucht, gefunden, und teilweise registriert", war von Rudolf Weber zu erfahren.Das sei vor allem den beiden Benediktinern Frater Thomas und Frater Basilius zu verdanken. Beide kamen im Frühjahr 2017 auch nach Auerbach, zu den Wurzeln des Kunstmalers und Mönchs. "Der künstlerische Nachlass von Bruder Angelicus im Kloster Ettal ist aber so umfangreich, dass er sicher noch nicht völlig erschlossen ist", so der heimische Geschichtshistoriker.Am 15. Februar 1877 in Auerbach geboren, wuchs Joseph Henfling als Sohn des Kirchen- und Dekorationsmaler Martin Henfling mit zwei Brüdern hier auf. Wohl vom Talent ihres Sohnes überzeugt, ermöglichten die Eltern dem 15-jährigen Joseph nach der Volksschule den Besuch der Kunstgewerbeschule in Nürnberg, der sich im Anschluss daran über sieben Jahre in der Kunstakademie in München weiterbildete als Meisterschüler des angesehenen Malers, Zeichners und Illustrators Professor Wilhelm Diez. Bereits mit 16 Jahren ließ er mit dem Bildnis (im Besitz der Stadt) vom "Hering-Vetter", einem Auerbacher Original, aufhorchen. Schon da setzte er als sparsamer Menschen ein Zeichen und bemalte auch die Rückseite seiner Bilder.Sein Studium finanzierte er durch Stipendien, errungene Preise und Auszeichnungen sowie Verkauf der eigenen Werke, für die offensichtlich nach seiner Darstellung großes Interesse bestand. "Meine Werke wurden betrachtet und gekauft. Das Leben wurde hoffnungsvoll und schön".