Gemeinsam anpacken, dann geht etwas voran: Das praktizieren die Bewohner des Auerbacher Ortsteils Zogenreuth. Er soll bald einen neuen Dorfplatz bekommen. Dem steht jetzt nichts mehr im Weg.

Zogenreuth. Vorbereitend für die anstehenden Arbeiten half am Samstag die Dorfgemeinschaft zusammen und machte den alten Stadel, der neben dem Spielplatz stand, dem Erdboden gleich. Der Stadel beherbergte in früheren Jahren die Dreschmaschine, die den Zogenreuther Landwirten gehörte. Zuletzt diente sie als Gerätelager. Die Stadt Auerbach hat den Stadel im vergangenen Jahr zusammen mit dem Gelände erworben. Dort soll künftig zusammen mit dem Spielplatz ein neues dörfliches Areal entstehen. Landschaftsarchitektin Ursula Barth hatte dazu im Auftrag der Stadt bereits Pläne vorgelegt.Jetzt halfen die Bürger zusammen, entfernten Dachschindeln und Bretter, bevor Peter Gradl von der gleichnamigen Zogenreuther Tiefbaufirma mit seinem Schwergerät die Betonsäulen und das alte Dachgerüst einriss. Nach einer gemeinsamen Brotzeit, spendiert von der Stadt Auerbach, säuberten die Zogenreuther den entstandenen Platz von den Abrissresten und füllten die Fläche mit Mineralbeton auf. Gleichzeitig wurde die Bodenhülse für den Maibaum, der nächste Woche zum ersten Mal an seinem neuen Standort aufgestellt werden soll, verankert.Bislang feierten die Zogenreuther ihr Maifest in der Dorfmitte vor dem Anwesen Schober. Dort wurde im vergangenen Jahr ein neuer Bushalteplatz gestaltet, der für ein Zelt nun keinen Platz mehr lässt. Die Bushaltestelle war der erste Schritt zu Dorfverschönerung, die Landschaftsarchitektin Ursula Barth im Auftrag der Stadt geplant hat.Die Gestaltung des Dorfplatzes ist nun für 2019 geplant. Dann soll ein multifunktionaler Treffpunkt entstehen, an dem sich die Dorfbewohner zum Feierabendplausch, die Kinder zum Spielen und die Ortsvereine zum Feiern begegnen. Mit dem gleich nebenan liegenden Feuerwehrhaus sind Strom- und Wasserversorgung gewährleistet.Günter Schober vom Stammtisch "Haba dére", der mit seinem Mitgliedern tatkräftig geholfen hatte, dankte dem Ortssprecher Wolfgang Wiesent (SPD) für die Organisation und Vorbereitung der Abrissaktion. Der Fraktionssprecher der SPD im Stadtrat, Edmund Goß, war ebenfalls vorbeigekommen, um den Abriss zu verfolgen und spendierte für die fleißigen Helfer bei fast tropischen Temperaturen kühle Getränke.