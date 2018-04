Zünftig ging es am Samstagabend in der Kulturhalle des früheren Bergwerks in Nitzlbuch zu. Die heimischen Koiserweiwer traten mit Gitarre und mitunter derben Sprüchen auf Maffei auf. Begleitet wurden die beiden Frauen aus Nitzlbuch von den Dagesteiner Musikanten aus Vilseck mit dem Vilsecker Bürgermeister Hans-Martin Schertl.

„Wir hatten schon etwas Bauchkribbeln“, sagte Matthias Regn, Vorsitzender des Fördervereins, „aber plötzlich waren alle Tische vorreserviert“. Und die Halle war voll. „Mehr als 150 Zuschauer sind heute hier und wir hatten Anfragen von weit über 200“, erklärte Regn weiter.Der Abend stand unter dem Motto "Hihockn, Goschn haltn und a Gaudi hom". Zu Beginn spielten die Dagesteiner Musikanten ein paar Stücke, bevor dann die Koiserweiwer zu ihrem „Heimspiel“ auftraten. Theresia Eisend und ihre Mutter Gabi sorgten für viele Lacher. Die Witze wurden von Theresia, trocken und manchmal „männerfeindlich“ erzählt, die selbstkomponierten Lieder in guter, oberpfälzischer Mundart stimmungsvoll und mit viel Herzblut gesungen. Auch Lieder, die über den eigenen Nachbarn in Nitzlbuch handelten, der zum Glück nicht im Saal weilte.Das Motto "Hihockn, Goschn haltn und a Gaudi hom" wurde diesem Abend vollkommen gerecht und die beiden Nitzlbucherinnen mussten noch drei Zugaben geben. Sechs Kultur- und Traditionsveranstaltungen gehen 2018 im Bergbaumuseum Maffeischächte über die Bühne. Dieser Beginn war auf jeden Fall ein großer Erfolg.Die Saison auf Maffei beginnt Dienstag, den 1. Mai. Anfragen zu Führungen und weitere Infos dazu können unter 0176-79606037 oder unter www.maffeispiele.de gestellt werden.