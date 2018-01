Sie kamen mit Einbruchswerkzeugen und gingen mit eher kleiner Beute: eine Packung Eistee und ein paar Salzbrezeln, gestohlen mit viel Mühe aus der Auerbacher Tennishalle. Der Fall wurde jetzt vor dem Amberger Jugendschöffengericht erörtert. Ein Urteil gab es nicht.

Durstig in die Schule

Amberg/Auerbach . Zwei junge Männer saßen auf der Anklagebank des Amberger Jugendschöffengerichts - die beiden sind wegen unterschiedlicher Straftaten hier. Nur in einem der Anklagepunkte gingen die beiden Beschuldigten gemeinsam auf Diebestour.Das war im Jahr 2016. Von dem Älteren der beiden hörte das Jugendschöffengericht, wie die Angeklagten am Abend des 8. September an der Tennisanlage in Auerbach erschienen. "Die Tür war nicht verschlossen" ließ der 19-Jährige anklingen.Aus einem Automaten wurden zunächst Getränke erbeutet. "Ohne Gewaltanwendung", wie die Richter am Montag hörten. Dann ging man zur Wohnung des 19-Jährigen, holte diverse Werkzeuge zum Aufbrechen und kehrte zur Tennisanlage zurück. Dort wurde dann mit einer Axt und einem Schraubenzieher die Tür zur Küche aufgebrochen. Die gemachte Beute sah allerdings eher karg aus: Eine Packung Eistee, ein paar Salzbrezeln. "Das war wohl enttäuschend", zog Richter Peter Jung aus Sicht der Diebe Bilanz. Draußen im Auto sollen zwei weitere junge Männer auf die Täter gewartet haben.Es ging auch noch um zwei weitere Straftaten, die der 19-Jährige zusammen mit einem jetzt nicht mit angeklagten Kumpel begangen hatte. Durch ein vorher angelehntes Fenster waren beide am 25. September 2016 in die Auerbacher Schule vorgedrungen. Von der Toilette aus gelangten sie zu einem Kiosk und füllten zwei Taschen mit Getränkeflaschen. Vier Stunden später kehrte der 19-Jährige noch einmal zurück und holte sich erneut Getränke aus dem Kiosk in der Schule. Den Schaden hat er unterdessen beglichen.Das alles gab er jetzt zu. Doch zu einem Urteil kam es vorläufig nicht. Der junge Mann soll nach Weisung des Schöffengerichts nun psychiatrisch beurteilt werden. Von daher wurde das Verfahren gegen ihn ausgesetzt. Bei einer erneuten Verhandlung, so ließ der Gerichtsvorsitzende Peter Jung anklingen, werde dann auch noch über eine weitere Anklage wegen Graffiti-Schmierereien entscheiden.Der Prozess gegen seinen Mittäter (17), der beim Einbruch in die Tennisanlage dabei war, ging weiter. Nicht öffentlich allerdings, weil es sich um einen zur Tatzeit Jugendlichen handelte. Ihm wurden neben der Beteiligung beim Vordringen auf das Sportgelände noch weitere Straftaten zur Last gelegt. Darunter ein Diebstahl mit Waffen. Die Erörterungen dazu aber gingen hinter verschlossenen Türen vonstatten.