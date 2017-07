Mehrere Anrufer machten die Auerbacher Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr auf zwei Personen aufmerksam, die auf dem Großparkplatz am Place de Laneuveville gegen geparkte Autos traten. Eine Streife kam kurz darauf vor Ort an. Zwei Zeugen hatten die beiden Beschuldigten am Tatort festgehalten und übergaben sie den Ordnungshütern. Es handelt sich um 14-jährige Schüler. Ein Alkomat-Test ergab, dass beide Alkohol getrunken hatten.

Bislang hat die Polizei fünf Fahrzeuge registriert, die mit Fußtritten traktiert worden sind. Die Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden. Als Grund für ihre Tat gab einer der Jungen an, dass sie "Blödsinn machen" wollten. Nach den Formalitäten bei der Polizei wurden sie von ihren Eltern abgeholt. Beide erwartet eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen.Fahrzeugbesitzer, die in der Nacht zum Sonntag ihr Auto am Place de Laneuveville geparkt und einen Schaden daran festgestellt haben, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Auerbach zu wenden. Sie ist unter 09643/9 20 40 zu erreichen.