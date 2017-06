Trotz der sommerlich heißen Temperaturen im Wald nahmen acht interessierte Waldbesitzer das Fortbildungsangebot des Amtes für Ernährung Landwirtschaft und Forsten (AELF) Amberg an.

In Theorie und Praxis ging es darum, den richtigen Umgang mit der Motorsäge zu erlernen. Alle Teilnehmer meisterten den zweitägigen Motorsägengrundkurs mit Bravour, heißt es in einer Presseinfo.Unter der Anleitung von Forstwirtschaftsmeister Ernst Müller vom AELF Amberg wurden am ersten Tag im Bürgerhaus Auerbach die theoretischen Dinge beim gefährlichen Umgang mit der Motorsäge geschult. Verschiedene Sicherheitsmerkmale, Kenntnisse über die zahlreichen Schnittführungen, Motorsägentypen und die richtige Schutzausrüstung waren unter anderem Bestandteil des Theorieunterrichts.Am zweiten Tag begrüßte Revierleiter Johannes Hauke die Teilnehmer im Bürgerwald Auerbach zum Praxistag. Er wies nochmals auf die Gefahren hin, die bei Waldarbeiten auftreten: "Eine erst kürzlich stattgefundene Rettungsübung zeigte deutlich auf, dass eine Bergung aus dem Forst oft sehr schwierig ist. Darum führen Sie bitte nie gefährliche Arbeiten im Wald allein aus".Anschließend wurden die Motorsägen angeworfen. Müller demonstrierte an einer Kiefer die verschiedenen Schnitttechniken, Tricks und Kniffs beim Entasten sowie das richtige Vermessen eines Baumes. Danach waren die Waldbesitzer selbst an der Reihe. Sie setzten das am Vortag gelernte Wissen gut in die Praxis um und so fällte jeder Teilnehmer sicher einen Baum. Am Ende gab es für jeden eine Urkunde. Die Waldbesitzer sind somit bestens für die Arbeiten im eigenen Wald gerüstet.