Das Thema Elektromobilität gewinnt zunehmend an Bedeutung. Eine Messe in Auerbach greift es am Wochenende auf.

Referate 10.30 Uhr: Praktische Erfahrungen mit Elektro- und Hybridautos - Hubert Bachmann und Josef Stiefler-Ebert.



11.30 Uhr: Aufbau und Technik eines E-Bikes - Stephan Westermayer, Radau-Fahrradladen.



13.30 Uhr: Intelligente Ladeinfrastruktur für Privat und Gewerbe - Peter Maul.



14.30 Uhr: Komponenten von Elektroautos und deren Entwicklung bei ZF Friedrichshafen AG - Kurt Michel.



Gerhard Meyer und die Bäckerei Schorner stehen mit ihren Erfahrungen über E-Fahrzeugen in geschäftlicher und privater Nutzung zu persönlichen Gesprächen zur Verfügung. (sck)

Für die Wählergruppe Aufschwung Auerbach bringt Josef Stiefler-Ebert an diesem Sonntag die "Elektro-Mobilitäts-Messe Auerbach", kurz "EMMA", an den Start. Zu finden ist sie auf dem Areal von Auto + Service Ebert. Von 10.30 Uhr an bis in den Nachmittag hinein werden von fachmännischer wie von privater Seite Erfahrungen mit Elektro- und Hybridautos vermittelt.Die Messe zeigt Elektrofahrzeuge von Anbietern aus der Region. Das örtliche Autohaus Ebert präsentiert den Opel Ampera-E. Es kommen die privaten Nutzer Gerhard Meyer, Bernreuth, Raumausstatter Hubert Bachmann, Auerbach, und die Bäckerei Schorner, Pegnitz, mit ihren E-Fahrzeugen sowie das Bayernwerk mit dem Renault Zoe. Auch die Deutsche Post DHL Group, Autohaus Holme, Autohaus Hörl und der RADAU-Fahrradladen sind vertreten.Organisator Stiefler-Ebert verweist darauf, dass nicht nur die Automobilkonzerne, sondern auch Quereinsteiger schon als Hersteller von E-Fahrzeugen aktiv sind. Zum Beispiel die Deutsche Post-DHL, die bei EMMA das Modell Work zeigt. In naher Zukunft soll es im Auerbacher Verteilerzentrum im Industriegebiet eingesetzt werden.Nach Joe Stiefler-Eberts Ansicht ist die Elektromobilität vor Ort noch nicht wirklich im Angebot. Doch einige Privatpersonen und Handwerker in der Bergstadt sind bereits elektrisch unterwegs.Bei der Informationsmesse EMMA werden neben Autos und Transportfahrzeugen auch E-Bikes zu sehen sein, die seit Jahren den Einstieg in die Elektromobilität bilden. Der Radau-Fahrradladen begann vor einem Jahrzehnt mit Verkaufszahlen von zwei oder drei E-Bikes jährlich. Die Nachfrage hat seither angezogen; heuer im Frühjahr gab es sogar Lieferengpässe bei den Herstellern.Es können Elektrofahrzeuge zur Probe gefahren werden. Ein zum Lieferwagen umgebauter VW-Bus T5 steht auf der Hebebühne in der Prüfstelle und kann besichtigt werden.