Acht Auszubildende und Studierende an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg feierten mit den Ausbildungsverantwortlichen und Personalleiter Michael Detert den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung beim Automobilzulieferer ZF in Auerbach. Drei von ihnen bekamen eine besondere Ehrung.

Nachdem im Februar bereits neun Jungfacharbeiter nach erfolgreicher Ausbildung übernommen wurden, fand nun die Abschlussfeier für die Industriekaufleute, Elektroniker und dualen Studenten aus dem Bereich Ingenieurwesen statt.Auf die Absolventen warten interessante und vielschichtige Aufgaben in den neuen Fachbereichen am ZF-Standort in Auerbach, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens."Die Produkte, die wir in Auerbach am Hauptsitz des Geschäftsfelds Elektronische Systeme entwickeln und herstellen, sind zukunftsträchtig und passen in das Zeitalter der Digitalisierung. Ein Aspekt, der die Arbeit bei uns attraktiv macht und Auszubildende begeistert", kommentierte Personalleiter Michael Detert bei der Übergabe der Zeugnisse auf der Burg Hartenstein in der Hersbrucker Schweiz. Die Leistungen der ZF-Auszubildenden seien durchwegs hervorragend gewesen, betont das Unternehmen. Besonders geehrt wurden drei von ihnen: Sabrina Bachmann aus Auerbach, Industriekauffrau und Tobias Laier aus Pegnitz, Industriekaufmann, wurden für ihre Leistung von der Regierung Oberfranken ausgezeichnet. Der Elektroniker Christian Schober aus Hahnbach wurde aufgrund seines herausragenden Abschlusses als Jahrgangsbester von der IHK Regensburg geehrt. ZF am Standort Auerbach ist der größte Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb in der Region und bildet hochqualifizierte Fachkräfte im technischen und kaufmännischen Bereich aus.