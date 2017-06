Eine Woche bei ZF schnuppern

16 Schüler nutzten ein einwöchiges Schnupper-Praktikum bei ZF in Auerbach, um kaufmännische und technische Ausbildungsberufe kennenzulernen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor. Demnach stellten sie Aluminiumwürfel her, verarbeiteten Bleche, löteten Schaltungen auf Platinen und lernten Schaltpläne lesen. Kaufmännisch interessierte Jugendliche erkundeten Einkauf und Vertrieb, Qualitätsmanagement und Unternehmenskommunikation.

Am Samstag, 15. Juli, findet ein Infotag rund um das Thema Ausbildung bei ZF in Auerbach statt. Schüler, Eltern und Lehrer sind willkommen, sich über die Ausbildungsmöglichkeiten am Standort Auerbach zu informieren. Zwischen 9 und 13 Uhr laufen Betriebsführungen, Praxisübungen und Bewerbungstrainings statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig.___Weitere Informationen: