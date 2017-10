EMMA, die Elektro-Mobilitätsmesse Auerbach, überzeugte am Sonntag mit einem umfassenden Informationsangebot ihre Besucher. Aber auch mit einigen eher emotionalen Momenten.

Aus privater Nutzung

Wachstumspotenzial

Bei der Messe waren auf Initiative von Gruppierung "Aufschwung Auerbach" auf dem gesamten Areal von Auto-Service Ebert, dem Ingenieurbüro Stiefler-Ebert und des Radau-Fahrradladens ein Dutzend Elektro-Fahrzeuge ausgestellt. Die Informationen zu den Elektro- und Hybridautos von Diplom-Ingenieur Josef Stiefler-Ebert gleich im ersten Vortrag des Tages wurden ergänzt durch praktische Erfahrungen von Raumausstatter Hubert Bachmann und Jürgen Schorner (Pegnitz). Beide nutzen schon längere Zeit E-Fahrzeuge.Schorners Volkswagen T5 wurde mit einem Elektromotor nachgerüstet, und so brachte er auch Wissen zu Umbaudetails in die Fragerunde nach dem Vortrag ein. Schorner hatte auch dafür gesorgt, dass ein Tesla Model S besichtigt werden konnte. Das Fahrzeug erreicht mit 21 Kilowattstunden eine Geschwindigkeit von 483 Kilometer pro Stunde. Gerhard Meyer (Bernreuth) schließlich brachte zwei E-Smart und einen Cushman aus privater Nutzung mit ein und berichtete ebenfalls aus seinem Erfahrungsschatz. Im zweiten Kurzreferat erläuterte Stephan Westermayer vom Radau-Fahrradladen seinen Zuhörern den Aufbau und die Technik eines E-Bikes.Nach der Mittagspause mit Verpflegung durch das BRK Auerbach folgten Informationen zum Thema "Intelligente Lade-Infrastruktur für privat und Gewerbe" durch Referent Peter Maul. Einen großen Fortschritt stellte die Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien anstelle von Nickel-Cadmium-Batterien dar. Unabhängiger vom Ausbau der E-Tankstellen-Infrastruktur werde der Nutzer von E-Fahrzeugen durch die Steigerung der Leistungsfähigkeit der Batterien, erläuterte Maul. "Wall-Dock", die "Dockstation" an der Hauswand, macht schließlich durch das Laden der Batterie die E-Fahrzeuge noch kundenfreundlicher. In diesem Bereich beginnt auch die Zukunft der induktiven Ladung der Batterien und das bidirektionale Laden von Auto- und Hausbatterie für den beispielsweise durch Photovoltaik erzeugten eigenen Strom.Kurt Michel, Teamleiter in der Entwicklung des örtlichen Herstellers von Leistungselektronik, der ZF Friedrichshafen AG, beendete die Reihe der Referate mit aktuellen Neuheiten aus seiner Firma zum Thema "Komponenten von Elektroautos und deren Entwicklung bei ZF Friedrichshafen". Diplom-Ingenieur Michael Lautenschlager sieht hier ein enormes Wachstumspotenzial der Firma. Dabei gehe die Entwicklung von den E-Getrieben hin zur reinen Leistungselektronik mit kompletten Systemen. Den ganzen Tag über konnten die Elektrofahrzeuge Probe gefahren werden. Der VW-Bus T5, der zum elektrischen Lieferwagen umgebaut worden war, stand auf der Hebebühne in der Prüfstelle von Stiefler-Ebert und konnte dort besichtigt werden. Auch ein Probesitzen im Tesla war möglich - mit dem stolzen Kommentar eines Messebesuchers beim Aussteigen: "Jetzt kann ich allen sagen, dass ich schon in einem Tesla gesessen bin!"