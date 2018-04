Bereits 2017 organisierte Josef Stiefler-Ebert die Motorradmesse "Testival" in Auerbach. Weil die Premiere auf sehr große Resonanz stieß, gibt es am Sonntag, 29. April, eine Fortsetzung - nur größer: Von 10 bis 16 Uhr wird auf dem Gelände seiner Prüfstelle der Gesellschaft für technische Überwachung (GTÜ) in der Degelsdorfer Straße eine Menge geboten.

Sechs Firmen stellen auf dem Areal aus. Zu sehen sind nicht nur Motorräder und Quads unterschiedlicher Hersteller, sondern auch Fahrräder, E-Bikes und Autos der Marke Opel. Hinzu kommt dieses Jahr mit der Firma Eckert erstmals ein weiterer Ausstellungsort im Industriegebiet Lohe. Der dortige Ford-Händler präsentiert alle aktuellen Modelle der Marke und bietet Probefahrten an.

Die Testival-Messe versteht sich laut Josef Stiefler-Ebert als Informations-, Service- und Marketingplattform. Interessierte Besucher können Autos, Motor- und Fahrräder besichtigen und Probe fahren, sich beraten oder Abgasuntersuchungen durchführen lassen sowie Reparaturen und den Kundendienst in Auftrag geben.Zugleich will der Organisator Auerbacher Betrieben aus der Branche die Möglichkeit zur Präsentation geben und auswärtige Kunden anlocken. Der frühere TÜV-Süd-Mitarbeiter hat bei seinem ehemaligen Arbeitgeber bereits viele Messen organisiert und deshalb reichlich Erfahrung. Diese bringt er nun als Selbstständiger zum Einsatz.Auch wenn das Organisieren solcher Veranstaltungen mit erheblichem Arbeitsaufwand und "viel Stress" verbunden ist, wie Stiefler-Ebert sagt, will er die Messe künftig voraussichtlich zwar nur noch im Zwei-Jahres-Turnus fortführen, dafür aber das Konzept inhaltlich erweitern. Mittelfristiger soll das Testival zu einer Messe werden, die das Thema Mobilität breiter berücksichtigt und sich nicht nur auf Zweiräder beschränkt.Mit der Integration von Auto und Service Ebert (Opel) und Auto Eckert (Ford) wird dieser Vorstellung bereits Rechnung getragen. Stiefler-Ebert, auch politisch aktiv, will damit nicht nur Verkaufsinteressen bedienen, sondern auch "etwas für die Stadt Auerbach tun", diese als lokalen Wirtschaftsstandort stärken und bekannter machen.Wen zwischen Probefahrt, Info-Gespräch und Sicherheitscheck der Hunger plagt, für den sorgt das Mogo-Team. Das kümmert sich um das leibliche Wohl und stellt die Bewirtung sicher. Und vielleicht spielt heuer das Wetter mit: Sollten die sommerlichen Temperaturen bis zum nächsten Wochenende durchhalten, ist mit vielen Besuchern zu rechnen.