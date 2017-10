Dem Handwerker- und Fachkräftemangel entgegen zu wirken, steht als Idee hinter der im vergangenen Jahr gegründeten Schnupperwerkstatt. Jugendliche frühzeitig an Handwerksberufe heran führen: Davon erhofft sich eine Gruppe von Idealisten wieder mehr Nachwuchskräfte für die örtlichen Branchen.

Prekäre Entwicklung

Motoren aus dem Wertstoffhof als Anschauungsmaterial Um ausrangierte Benzin-Rasenmäher aus den Wertstoffhöfen des Landkreises Amberg-Sulzbach als Anschauungsmaterial ging es bei der Anregung von Kfz-Meister Dieter Wittmann. Dazu erbat er die Unterstützung des Bürgermeisters gegenüber dem Landkreis. Er sei bereit Hilfestellung zu geben, erklärte das Stadtoberhaupt, allerdings nur innerhalb der rechtlichen Möglichkeiten. Der Landkreis hafte für jeden Schaden, der durch Abfälle aus dem Wertstoffhof verursacht werde. Um zu einer Lösung zu kommen, erklärte sich Dieter Wittmann kurzerhand bereit, auf seinem Betriebsgelände auf Leonie ausgediente Benzinrasenmäher für die Schnupperwerkstatt anzunehmen. Den Jugendlichen soll damit die Möglichkeit geboten werden, Motoren zu zerlegen und wieder zusammen bauen. Die finanzielle Lage des Vereins erläuterte anschließend Gabi Koch. Neben derzeit 18 Mitgliedsbeiträgen konnte sie Spenden und den Sachpreis aus dem ZF-Wettbewerb auf der Einnahmenseite verbuchen. Nichts zu beanstanden gab es für die Kassenprüfer Bernhard Hinteregger und Robert Schmid. (cs)

Die ersten Hürden für die Realisierung sind genommen, die ersten Workshops und Aktivitäten mit gutem Zuspruch über die Bühne gegangen. Ziel ist, dass sich Talente entwickeln können und gefördert werden und die jungen Leute von sich aus ihre Fähigkeiten und handwerklichen Neigungen ausloten. "Wir wünschen uns Kontinuität und dass das Ganze ins Laufen kommt." Dazu sollen auch feste Schnuppertermine beitragen.Die prekäre Entwicklung im Handwerk kam vor einiger Zeit zwischen Handwerksmeister Siegfried Neukam und Peter Koch, Lehrer an der Fachoberschule in Bayreuth, zur Sprache. Es fand sich ein Kreis Gleichgesinnter, am 19. Mai letzten Jahres erfolgte im Rathaussaal die Gründungsversammlung. Nach mehreren Workshops über die VHS im Werkraum der Mittelschule fand nun die Schnupperwerkstatt eine vorläufige Bleibe, mietfrei überlassen von der Stadt, im früheren Metzgereiladen des Hotels Goldner Löwe. Fakt ist, dass die derzeitige Lösung eine große Arbeitserleichterung bedeutet, so müssen halbfertige Werkstücke nicht nach jedem Schnuppertreff aufgeräumt werden. Für die hervorragende Unterstützung ging der Dank des Vorsitzenden an die Stadt, aber auch an Lothar Bernhardt, Peter Koch, die Handwerksbetriebe Rupprecht und Wittmann sowie Hubert Bachmann für das preisliche Entgegenkommen beim neuen Fußboden.Noch gibt es nach dem Entkernen des Ladens neben den Reinigungsarbeiten im neuen Domizil einiges zu tun, informierte Vorsitzender Siegfried Neukam bei der Hauptversammlung. In seiner Bilanz erwähnte er das Ferienprogramm, das sehr gut eingeschlagen hatte. Mit zwei Gruppen à zwölf Kindern im Alter von neun bis zwölf Jahren, wobei die Zahl der Interessenten weitaus größer gewesen wäre, wurden aus den Materialien Holz und Metall Werkstücke gebastelt. Dabei hatten sich überraschend viele Mädchen eingefunden und ihre Kreativität und Geschick bei Drahtbiegearbeiten, Tesa-Abrollern und Bilderrahmen unter Beweis gestellt.Als weiteren Schritt will man auf Kontinuität setzen und den Weg in die Schulen suchen. An Ideen und Anregungen fehle es nicht, brachte Neukam auf den Punkt. "Wir brauchen Leute, die sich als Betreuer einbringen", um Peter Koch zu entlasten und ein möglichst vielseitiges Werkeln und zwangloses Schnuppern zu ermöglichen. Er kümmert sich auch um die Anschaffung des nötigen Werkzeuges. Eine Spende des TÜV-Süd, bei der Gründungsversammlung von Helmut Zerreis überreicht, trägt neben anderen Sponsoren mit zum finanziellen Grundstock bei.Zugesagt ist bereits eine Spende von den Happy-Hoppers und Allianz-Vertretung Robert Schmid. Voll begeistert zeigte sich Bürgermeister Joachim Neuß von diesem Weg, das Handwerk zu stärken. Er gratulierte namens der Stadt zu den bisherigen Erfolgen des Vereins, der inzwischen aus der Gründungsphase in die Findungsphase übergehen konnte, wobei sicher auch der Standort an "prominenter Stelle" am Unteren Marktplatz zu einer Aufwertung beitrage.Seine Freude war groß über den Zuspruch bei den ersten Workshops, sei es doch wichtig, junge Menschen an solche Dinge heranzuführen in der Hoffnung, dass auf dieser Schiene etwas zu bewegen ist. Mit der Teilnahme jedenfalls bestätige sich ihr Interesse, wobei man hier auch um eine möglichst große Bandbreite der Ausbildungsberufe bemüht ist. Er wünsche dem Verein Kontinuität und viel Zulauf. Für eine gute Idee halte er auch, Berufe wie Bäcker, Koch, Metzger, Gärtner oder Schreiner einzubinden. Allerdings sind laut Vorsitzendem für die Realisierung einiger Ausbildungswege auch Grenzen gesetzt, da die Schulküche der Mittelschule nicht zur Verfügung steht.