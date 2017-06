Mehr als 500 Kunden lockt die am häufigsten besuchte Raiffeisen-Geschäftsstelle täglich an. Und die Tendenz ist weiter steigend, sagt Vorstandsvorsitzender Frank Kirchhof.

Robuste Wirtschaft

Altersgrenze nach oben

Ergebnis 2016 Bankdirektor Michael Sommer berichtete von der um fünf Prozent auf 252,5 Millionen Euro gestiegenen Bilanzsumme. Wohnungsbaufinanzierungen hätten das Kreditvolumen auf den Rekordwert von 186 Millionen Euro gesteigert, ein Zuwachs von 11,4 Prozent. Der Jahresüberschuss von 325 522,17 Euro lag knapp unterhalb des Vorjahresniveaus. Satzungsgemäß stellt die Raiffeisenbank davon 65 417,73 Euro in die gesetzliche und in andere Ergebnisrücklagen ein. An die Mitglieder schüttet sie eine Dividende von 74 240,20 Euro aus. Den Umsatzerlös beim Raiffeisen-Lagerhaus Amberg-Sulzbach bezifferte Sommer auf 29,4 Millionen Euro. (sck)

Ihre Bank ist nicht kaputt zu kriegen. Revisor Robert Häupler

Den bilanztechnischen Schlussstrich unter das Jahr 2016 zog die Raiffeisenbank Auerbach-Freihung eG mit ihrer Vertreterversammlung. Der erwirtschaftete Überschuss fiel etwas geringer aus als 2015.Vorstandsvorsitzender Frank Kirchhof bescheinigte der Wirtschaft eine robuste Verfassung. Insbesondere dank innovativer Produkte und Dienstleistungen des Mittelstands sei das deutsche Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt um 1,9 Prozent gestiegen. Das Investitionsklima profitiere von der niedrigen Inflationsrate.Zur genossenschaftlichen Finanzgruppe gehörten deutschlandweit rund 1000 selbstständige Volksbanken und Raiffeisenbanken, die mehr als 12 000 Bankstellen unterhielten. Kirchhof sah hier die Tendenz zu einer steigenden Fusionsdynamik.Die Branche stehe insgesamt vor großen Veränderungen. "Die am häufigsten besuchte Geschäftsstelle ist unsere Homepage im Internet, rund um die Uhr geöffnet und von jedem Punkt der Erde in Nullkommanichts erreichbar", sagte Kirchhof. Mehr als 500 Besucher seien es pro Tag, mit steigender Tendenz. Um alle Kundengruppen zu erreichen und das Vertriebsnetz zu stärken, teste die Raiffeisenbank Auerbach-Freihung die Öffnung ihrer Geschäftsstellen an Samstagen. Vorgesehen sei zunächst der erste Samstag des Monats im zweimonatigen Rhythmus.Den Wert der Regionalität stellte Bürgermeister Joachim Neuß heraus. Er verwies jedoch auf die Gefahr der Zerschlagung der regionalen Strukturen angesichts mancher politischer Entwicklungen. Dem müsse man das "Prinzip der vier Augen" entgegensetzen.Zweieinhalb Seiten umfassten die Schlussbemerkungen des Revisors Robert Häupler. Ergänzend betonte er: "Ihre Bank ist nicht kaputt zu kriegen." Er merkte jedoch an, dass das Eigenkapital im Landesdurchschnitt nur gering sei. Nach der einstimmigen Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen die Versammlungsteilnehmer eine Satzungsänderung. Die Altersgrenze für die Wählbarkeit zum Aufsichtsrat steigt vom 63. auf das vollendete 68. Lebensjahr. Das Gremium besteht aus vier Mitgliedern.