Da strahlt IG-Metall-Bezirksleiter Jürgen Wechsler: Die Warnstreiks bei den Auerbacher Firmen ZF und Cherry erleben am Montag eine breite Beteiligung der Beschäftigten. Für die Arbeitgeberseite, mit der er am Nachmittag verhandelt, hat Wechsler eine Botschaft: "Die Uhr tickt."

Arbeitnehmer "sauer" Das Verhalten der Arbeitgeber bedeute eine Geringschätzung der Leistung, die die Beschäftigten täglich in den Betrieben erbrächten, die aber nur ungenügend honoriert werde, betonte der 1. Bevollmächtigte der IG Metall Amberg, Horst Ott, beim Pressegespräch. Viele Arbeitnehmer seien darüber sauer, wie die große Beteiligung (auch von Nicht-Gewerkschaftsmitgliedern) an den Warnstreiks beweise.



Die Warnstreiks bei ZF und Cherry seien ebenfalls erfolgreich verlaufen, erläuterten Sonja Hahn, die VK-Leiterin von ZF, und Michael Pospischil von der Vertrauensleute-Leitung von Cherry. Die nächsten gewerkschaftlichen Aktionen sind für den kommenden Freitag geplant. (bt)

Beim Pressegespräch im Café Postillion während zweier Etappen des "rollierenden Streiks" für mehrere Schichten erläuterte Wechsler die Forderungen der IG Metall für die Gespräche der dritten Tarifrunde, die der bayerische IG-Metall-Chef am Nachmittag in Nürnberg führte. Verhandlungsführer Wechsler rief den Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie dazu auf, sich bei den Gesprächen endlich konstruktiv verhalten. Denn die IG Metall sei in der Lage, die gewerkschaftlichen Aktionen erheblich auszuweiten."Seit acht Wochen liegt das Forderungspaket der IG Metall dem Arbeitgeberverband auf dem Tisch", sagte Wechsler. Deshalb sei das Argument der Arbeitgeber, man brauche noch Zeit, um sich mit den Inhalten zu beschäftigen, völlig unverständlich. Den Betrieben der Metall- und Elektroindustrie gehe es blendend, sie könnten die Sechs-Prozent-Forderung, die bei den Arbeitnehmern auf große Zustimmung gestoßen sei, ohne Probleme umsetzen.Aber es gehe in dieser Tarifrunde nicht nur ums Geld, sondern auch um verkürzte Vollarbeitszeit. Hier habe sich die IG Metall entschieden, nicht eine kollektive Verkürzung für alle Arbeitnehmer zu vereinbaren, sondern nur für bestimmte Gruppen. So setze man sich dafür ein, dass Beschäftigte unter engen Voraussetzungen für bis zu zwei Jahre die Arbeitszeit auf 28 Stunden reduzieren und danach wieder so lange wie früher arbeiten könnten. Dies gelte, wenn man aus Gründen wie der Pflege von Angehörigen oder der Betreuung von Kindern die Arbeitszeit verkürzen möchte. Gleichzeitig fordere die IG Metall einen Zuschuss, der aber keinen völligen Ausgleich für das geringere Einkommen bedeute.Mit dem Verweis auf eine Ungleichbehandlung von Teilzeitbeschäftigten lehnten die Arbeitgeber eine derartige Regelung ab. Dieser Einwand entpuppe sich aber als "Luftnummer", denn auch bei den Altersteilzeitregelungen gälten unterschiedliche Bedingungen, hielt Wechsler dagegen.Der Arbeitgeberverband habe lediglich eine zweiprozentige Lohnerhöhung ab 1. April 2018 mit einer Laufzeit von 15 Monaten sowie für die ersten drei Monate eine Einmalzahlung von 200 Euro angeboten. Berücksichtige man die Laufzeit, so bedeute dieses Angebot nicht ein Plus, sondern ein Minus von zwei Prozent. Außerdem forderten die Arbeitgeber, für einige Gruppen die Vollarbeitszeit auf 40 Stunden zu erweitern. "Hätte die IG Metall keine Forderung erhoben, sondern alles beim Alten gelassen, wären die Beschäftigten besser dran als nach diesem Angebot", merkte Wechsler dazu sarkastisch an. Sollten die Arbeitgeber bei den Verhandlungen nicht zu tragbaren Kompromissen bereit sein, werde die IG Metall zu einem 24-Stunden-Warnstreik und gegebenenfalls zum unbefristeten Streik aufrufen: "Die Uhr läuft, die Uhr tickt."