Seit mehreren Jahren arbeitet der Automobilzulieferer ZF an Steuergeräten für den elektrischen Antrieb. Im Unternehmen selbst kommt die E-Mobilität auch voran.

Seit April können ZF-Mitarbeiter am Standort Auerbach kostenlos ihre Elektrofahrzeuge laden, heißt es in einer Pressemitteilung. Jetzt erweiterte der Betrieb seinen Fuhrpark mit dem ersten rein elektrischen Auto.Es werde für kürzere Strecken, vor allem zwischen den beiden Werken in Auerbach und Bayreuth, eingesetzt, kündigt ZF an. Dazu der Standortleiter Harald Deiss: "Als Teil der ZF-Division E-Mobility und als Entwicklungsstandort für elektronische Steuerungen für E-Fahrzeuge, ist es für uns von großer Bedeutung, das elektrische Fahren unter unseren Mitarbeitern zu fördern."Das ZF-Geschäftsfeld Elektronische Systeme mit Hauptsitz Auerbach entwickelt und produziert der Presseinformation zufolge die sogenannte Leistungselektronik; ein elektronisches Steuergerät, das bei Elektroantrieben verwendet werde. Die am Standort gefertigten Komponenten stellten die Intelligenz für Antriebe von Hybrid- und Elektrofahrzeugen dar.