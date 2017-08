Freizeit Bärnau

06.08.2017

0 06.08.2017

Sie sehen aus wie Jäger. Festes Schuhwerk, das Fernglas am Gürtel und einen Hut auf dem Kopf. Nur die "Waffe" passt nicht so recht ins Bild.

Hoffen auf die Qualifikation Die sehr guten Ergebnisse lassen hoffen, dass die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2017 in Hinzweiler (Rheinland-Pfalz) erreicht wurde: Albert Sittl, 430 Punkten, Stadtschützen Pfreimd, Recurveklasse. - Florian Grundler (483), Sascha Turnhöfer (474, jeweils Bogensportclub Bärnau) und Klaus Herrmann (470, Feuerschützen Amberg), Compoundklasse. - Jürgen Härtl (391), Stephan Bogner (362), Christina Holzer (289, Bogensportclub Bärnau) und Armin Brauner (394, 1. BC Sulzbach-Rosenberg) in der Blankbogenklasse. - Christian Brinster (326), Corinna Scherer (250), Thomas Wittke (331, jeweils Bogensportclub Bärnau) in der Langbogenklasse. Mathias Lautenschlager (341, SG Diana Hirschau), Dalibor Zvonaric (331), Patricia Scherer (296), Willibald Schmatz (385) und Uwe Klöpfel (366, jeweils Bogensportclub Bärnau), Instinktivbogenklasse. In der Mannschaftswertung dominierte Bogensportclub Bärnau II mit 1199 Punkten und sicherte sich die Goldmedaille gefolgt von Bogensportclub Bärnau I mit 1113 Punkten und SG Diana Hirschau I (1052). (exb)

Tierfiguren aus Schaumstoff Bärnau. (exb) Die Bogensport-Variante 3-D-Schießen findet im freiem Gelände statt. Das 3D-Schießen wird der Jagd nachempfunden. "Geschossen wird auf 24 verschiedene Tierfiguren aus Schaumstoff, so dass kein Tier zu Schaden kommt", erklärt Helmut Meier, Bogenreferent im Gau Steinwald. Nach den vom Deutschen Schützenbund vorgegebenen Regeln der WA (Word Archery) werden je Tier 2 Wertungspfeile geschossen. Das Kill steht dabei klar im Fokus und muss dreigeteilt sein. Entsprechend gibt es für das Treffen im Innenkill 11 Punkte, für das mittlere Kill 10 Punkte, das Außenkill 8 Punkte und ein Körpertreffer ergibt 5 Punkte. Trifft man die Hörner oder den Huf des Tieres geht man leer aus. Pro Tier sind also maximal 22 Punkte zu erringen.



Die 3-D Ziele stehen - je nach Kategorie (Größe I - IV) in einer jagdlichen Entfernung von 5 bis 45 Meter vom Schützen. Es hängt viel von der Beschaffenheit des Geländes ab: Mal zielt man aus dem dunklen Wald auf eine helle Lichtung oder das 3D-Ziel steht auf einer Erhebung, so dass man bergaufwärts schießen muss. Dann wiederum steht das 3D-Ziel steil bergab und so mancher Schütze hat im Gelände seine eigenen prägnanten Spuren hinterlassen. "So ist kein Schuss wie der andere und das macht den besonderen Reiz des 3-D-Schießens aus", so in der Pressemitteilung.

Statt eines Gewehrs haben sie einen Bogen über die Schulter. Das Rätsel ist schnell aufgeklärt. Es sind die 3-D-Bogenschützen des Oberpfälzer Schützenbundes, die kürzlich im 3-D Parcours des Bogensportclubs Bärnau im urwüchsigen Waldgelände in Naab bei Bärnau die 3-D Landesmeisterschaft 2017 - die Qualifikationsmeisterschaft zur ersten Deutschen 3-D Meisterschaft am 16. und 17. September in Hinzweiler (Rheinland-Pfalz) - ausgetragen haben. Die Bärnauer haben bei dem Wettbewerb schwer abgeräumt: 16 Einzeltitel und 2 Mannschaftstitel - so lautet die Erfolgsbilanz. 56 Bogenschützen, darunter auch 8 Recurve-, 15 Compound-, 7 Blankbogen-, 11 Langbogen- und 15 Instinktivbogenschützen, begaben sich nach der Gerätekontrolle durch die Wettkampfrichter Helmut Aures und Peter Fischer auf den Parcours. Dieser war von Willibald Schmatz und Florian Grundler und weiteren fleißigen Helfern des Bogensportclubs Bärnau vorbildlich aufbereitet worden. Der Bogensportclub Bärnau war in der Einzelwertung mit 10 Goldmedaillen, 5 Silbermedaillen und 1 Bronzemedaille der erfolgreichste teilnehmende Verein vor der Feuerschützengesellschaft Amberg mit 3 Goldmedaillen, 3 Silbermedaillen und 2 Bronzemedaillen und Drei Wappen Voithenberg mit 2 Goldmedaillen, 2 Silbermedaillen und 2 Bronzemedaillen. (Hintergrund/Info-Kasten)