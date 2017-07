Fahrft zum Weihbischof und zur Polizei

Freizeit Bärnau

Zu einer Ausflugsfahrt lädt die Altenstube des BRK Bärnau am Mittwoch, 2. August, ein. Diesmal geht die Reise nach Regensburg. Zunächst wird der Dom besucht. Weihbischof Josef Graf nimmt hier die Senioren in Empfang. Nach dem Aufenthalt im Dom geht es weiter zum Polizeipräsidium Oberpfalz. Hier wird die Einsatzzentrale der Polizei besichtigt. Die Einsatzzentrale ist für die Notrufentgegennahme und Steuerung aller Polizeieinsätze in der Oberpfalz zuständig.

Der Ausflug endet wieder mit einer Einkehr zu einer Brotzeit. Eingeladen sind alle interessierten älteren Einwohner - natürlich auch Nichtmitglieder der Altenstube. Ab 12.50 Uhr kann an den unterschiedlichen Ortsteilen, wie auch bei vergangenen Ausflügen, zugestiegen werden. Die genauen Zeiten werden bei der Anmeldung mitgeteilt. Anmeldungen und nähere Informationen sind jeden Donnerstag von 14 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 09635/924380 oder auch persönlich in der Altenstube möglich. Außerhalb dieser Zeit gelten die Telefonnummern 09635/1846 oder 09635/222.