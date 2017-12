Freizeit Bärnau

08.12.2017

Einen Gang herunter schalten und im vorweihnachtlichen Trubel innehalten. Dazu eignet sich prima ein Besuch eines der vielen Weihnachtskonzerte in der Region.

Die Musiker der Stadt- und Jugendblaskapelle Grenzlandbuam boten gleich dreimal in Folge Gelegenheit zur Auszeit: Sowohl in der Stadtpfarrkirche in Bärnau als auch in Sankt Michael in Schwarzenbach und Sankt Georg in Plößberg ihr Können vor voll besetzten Bänken präsentieren. Eine entspannte Atmosphäre schufen gleich zu Beginn die Jungmusiker mit zwei modernen, weihnachtlichen Stücken: "Let the Holidays begin" und "A Rocking Christmas". "Jung-Dirigent Stefan Zwerenz und seine Nachwuchstalente zeigten mit diesen beiden anspruchsvollen Stücken, dass in der Kapelle erfolgreiche Jugendarbeit geleistet wird", heißt es dazu in der Pressemitteilung. Mit "Arioso" von J.S. Bach - einem feierlichen und eindrucksvollen Einstieg ins weitere Konzert-Progamm - übernahm Dirigent Günther Freundl selbst den Taktstock. Auch weihnachtliche Klänge fehlten nicht: Mit "Süßer die Glocken nie klingen" luden die Musiker die Zuhörer zum Mitsingen und Genießen ein. Ein erster Höhepunkt der Konzerte war das "Gloria" von A. Vivaldi, dessen Eröffnungschor die Grenzlandbuam gekonnt in seinem majestätischen Charakter darboten. Auch moderne Stücke fehlten nicht: Der "Earth Song" von Michael Jackson schlug wieder sanftere, aber auch nachdenkliche Töne an und leitete gut über zu "Panis Angelicus" von C. Franck. Dieses eindringliche, zu religiösen Anlässen passende Stück wurde auch in den solistischen Parts von Markus Krisch (Oboe) und Lena Friedl (Querflöte) ergreifend interpretiert."Candle in the wind" - die bekannte Ballade von E. John - und "Von guten Mächten" von S. Fietz in einem Arrangement von E. Jahreis fügten sich hervorragend in das weitere Programm ein. Die Musiker interpretierten diese Stücke sehr harmonisch und gefühlvoll. Mit dem bekannten Weihnachtslied "Fröhliche Weihnacht überall" ging es nun schwungvoll weiter, bevor die Konzerte mit der Klangfülle der "Hymne" von W. A. Mozart einen würdigen Abschluss fanden.In ihrer charmanten und unverwechselbaren Art führte auch dieses Jahr Maria Freundl das Publikum in Oberpfälzer Mundart durch das Programm. Bei allen Konzerten gab es lange anhaltenden und stehenden Applaus , was sich die Musiker nach diesem Proben- und Konzertmarathon mit drei "ausverkauften" Konzerten an einem Wochenende auch redlich verdient hatten.