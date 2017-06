Kultur Bärnau

08.06.2017

Die Bärnauer Schauspieler können es gar nicht erwarten, bis es auf der überdachten Freilichtbühne im ehemaligen Klostergarten endlich losgeht. Heute ist es soweit. Einmal mehr wollen die Akteure mit einem Toni-Lauerer-Stück ihr Publikum begeistern.

Seit 2007 geht turnusmäßig alle zwei Jahre ein Stück des Oberpfälzer Kabarettisten und Stückeschreibers Toni Lauerer über die Bühne. Der Vorsitzende des Bärnauer Festspielvereins, Alfred Wolf, spricht deshalb schon von den Toni-Lauerer-Festspielen. "Hollywood in Hollerbach" heißt das Stück, das im vergangenen Jahr in Unterföhring uraufgeführt worden ist und bis zum 24. Juni sechsmal in Bärnau gezeigt wird.Hollerbach ist ein gemütliches Dorf irgendwo in Bayern. Alle vertragen sich gut, keiner ist auf den anderen in irgendeiner Form neidisch. Nur der Seppl, Sohn des Bauern Sepp Dimpfl, bringt Unruhe in die Idylle. Denn er kehrt der kleinbürgerlichen Welt den Rücken und studiert in München an der Filmhochschule. Das Berufsziel des Außenseiters ist Regisseur. Das ist zu viel für die Dorfgemeinschaft, die das erste Mal erlebt, dass einer aus dieser beschaulichen, sich nie ändernden Idylle ausbricht. Schon bald zerreißen sich die Leute hinter vorgehaltener Hand das Maul, weil man ja keinen Streit mit der Liesl, Seppls Mutter will, die so stolz auf ihren "Josef" ist.Als der davon erfährt, fasst er einen heimtückischen Plan. Er gibt vor, einen Film über das Dorf als Diplomarbeit drehen zu müssen und weil sich die Bewohner, vor allem die Bewohnerinnen, eine steile Schauspielkarriere erhoffen, machen sie engagiert mit und schmeicheln dem Nachwuchsregisseur. Aber schon das Casting ist eine einzige Lachnummer . . .Ein auf den ersten Blick einfaches Stück mit viel Witz und Humor, das - ein wenig überspitzt - nur allzu bekannte Eigenheiten einer Dorfgemeinschaft zeigt. Die Charaktere und das, was sie zu sagen haben, ist einmal mehr eine Steilvorlage für die Bärnauer Akteure, die wie geschaffen für dieses Stück sind. Zum zweiten Mal setzen die Bärnauer bei der Führung auf Regisseurin Michelle Völkl. Ein harmonisches Arbeiten, wie beide Seiten bestätigen.Die Akteure, bis auf wenige Ausnahmen wohlbekannte Gesichter, werden von mal zu mal besser. Mit viel Spiellust sind sie bei der Sache. Maria Freundl (Liesl) und Sigmund Mages (Sepp) als Mutter und Vater von Seppl mimen nicht zum ersten Mal ein Ehepaar. Liesl tituliert ihren Sohn als Josef von Hollerbach und freut sich schon auf eine Nominierung seines ersten Films in "Cham" (Cannes). Petra Konrad steht als Dorfratschen Moni beim Dreh auch für die erotische Komponente zur Verfügung, "wenn es die Rolle verlangt".Oswald Hamann nimmt auf dem Regiestuhl als junger Regisseur Josef von Hollerbach Platz. Sein österreichelnder Freund und Kameramann Franz (Christian Ott) verliert bei der Probe gleich dreimal seine Zigarette und muss sie möglichst unbemerkt vom Tisch oder Fußboden aufheben, weil sie nicht so lässig hinterm Ohr festgeklemmt bleibt, wie sie sollte.Nachdem die Regisseurin selbst als Schauspielerin am Theater in Lauf gebunden ist, konnte diesmal nur an den Wochenenden geprobt werden. Deshalb begannen die Proben bereits im eiskalten Februar. Aber wer in Bärnau schauspielert, der darf nicht empfindlich sein. Auch bei der Hauptprobe am Mittwoch schüttete es die letzte viertel Stunde, bei Temperaturen im einstelligen Bereich, wie aus Kübeln. Die Textvorlage des Autors hat Michelle Völkl weitestgehend beibehalten. "Da ist so viel Wortwitz, der sich durch ganze Kapitel zieht, dass es echt schwierig wäre zu kürzen oder zu ändern, ohne etwas kaputtzumachen." Damit auch die Kinder und jugendlichen Schauspieler zu Wort kommen, hat die Regisseurin eine kleine Szene eingefügt. Dabei kommt sogar Hamlet zu Ehren, der als Totenschädel einen Krautkopf in der Hand hält.Inklusive Schauspieler und Techniker zeichnen etwa 20 Leute für das Stück verantwortlich. Regieassistenz hat Hanna Konrad, für die Kostüme ist Evi Schwab verantwortlich. Die Maske liegt in den Händen von Nicole Zwerenz, die Lichttechnik bedienen Eberhard Pattora und Stefan Braunschläger. Für den Bühnenbau sind Eduard Weiß, Lothar Wameser, Albert Konrad, Markus Götz, Günter Freundl, Stefan Ockl und Günter Daubmeier zuständig.Längst ist Bärnau aus der Theaterwelt der Region nicht mehr wegzudenken. Sukzessive hat der Festspielverein die Freilichtbühne ausgebaut und immer wieder verbessert. Das soll auch so weitergehen, sagt Festspielleiter Alfred Wolf. Durch gutes Wirtschaften habe man Rücklagen bilden können, und so konnten die Verantwortlichen wieder 15 000 Euro in die Anlage investieren. Diesmal in ein acht mal fünf Meter großes Bühnendach, das vor allem den Musikern zugute kommen soll.Bereits am Freitag, 14. Juli, gastiert um 20 Uhr die King-Size-Bigband. Die 18 Musiker aus dem Großraum Weiden sind bekannt für heiße Swing-, Latin- und Funk Grooves. Eine Hommage an eine der ersten wirklichen Hard-Rockbands der 1970 Jahre liefert am Samstag, 15. Juli, ab 20 Uhr die Led-Zeppelin-Cover-Band ab. Natürlich fehlen da auch nicht die Klassiker "Stairways to Heaven" und "Whole Lotta Love". Am Samstag, 22. Juli, gastieren um 20 Uhr "Blue Haze". Rauer, erdiger Blues erwartet das Publikum dabei.___Weitere Informationen: