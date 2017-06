Kultur Bärnau

02.06.2017

02.06.2017

(awo) Die Theaterfans mussten sich diesmal lange gedulden. Wegen Erkrankung eines Hauptdarstellers ist die Premiere um über zwei Wochen verschoben worden. Am Freitag, 9. Juni, und Samstag, 10. Juni, ist es endlich soweit. Dann gibt es die sechste Auflage der "Toni-Lauerer-Festspiele" in Bärnau. Diesmal wird das neueste Werk des Oberpfälzer Humoristen "Hollywood in Hollerbach" gespielt.

Regisseurin Michele Völkl ist mit den Schauspielern seit Wochen im Einsatz, um den Besuchern an der Freilichtbühne im Klostergarten ein tolles Erlebnis zu bieten. Weitere Vorstellungen sind am Freitag/Samstag, 16./17. Juni, sowie Freitag/Samstag, 23./24. Juni (immer um 20 Uhr).Hollerbach ist ein gemütliches Dorf irgendwo in Bayern, wo sich alle gut vertragen. Nur der Sohn von Landwirt Sepp Dimpfl bringt Unruhe in die Idylle. Denn er geht auf die Filmhochschule nach München und will Regisseur werden. Schon bald zerreisst man sich das Maul - natürlich hinter vorgehaltener Hand, weil man ja keine Streit mit Seppls Mutter Liesl will, die so stolz auf ihren Josef ist.Als der Seppl davon erfährt, fasst er einen heimtückischen Plan und nimmt mit seinen Studienkollegen das Dorf, allen voran die tratschenden Weiber, so richtig aufs Korn. Er gibt vor, einen Film über das Dorf als Diplomarbeit drehen zu müssen und weil sich die Bewohner, vor allem die Bewohnerinnen, eine steile Schauspielkarriere erhoffen, machen sie engagiert mit und schmeicheln dem Nachwuchsregisseur. Aber schon das Casting ist eine einzige Lachnummer. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, Infos unter www.historisches-baernau.de.