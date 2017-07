Politik Bärnau

14.07.2017

Zig Seiten haben Beschwerden gegen den Bürgermeister und die Reaktionen gefüllt. Am Donnerstag wollte Alfred Stier dennoch Hubert Häring die Hand reichen. "So nicht", verweigerte der den Schlussstrich unter die Debatte.

Nicht zum Wohl der Stadt

Vermittlungsgespräch

Es ist amtlich festgestellt, dass die Vorwürfe unbegründet waren. Alfred Wolf (JWG)

Ich bin nicht bequem, aber erfolgreich. Bürgermeister Alfred Stier

Stellen Sie alles ins Internet. Hubert Häring (CFWG) zum Vorgang um die Beschwerden

An das Ende einer insgesamt vier Stunden dauernden Stadtratssitzung hatte Bürgermeister Alfred den Punkt mit dem kritischsten Potenzial gesetzt. Und markige Worte aus dem Gremium waren nicht wirklich hilfreich, einen echten Schlussstrich zu ziehen. Auslöser waren Beschwerdeschreiben von Stadtrat Hubert Häring (Christliche Freie Wählergemeinschaft) gegen die Amtsführung des Stadtoberhauptes, der seinen Posten auch zu seinem Vorteil genutzt haben soll. In der auf rund 43 Seiten langen Liste wird dem Bürgermeister aggressives und "druckvolles" Auftreten vorgeworfen, bis zur derben Beleidigung. Aber auch die Verweigerung bei der Umsetzung des Mehrheitsbeschlusses für die Hallenbadsanierung beklagte Häring. Das sei ein "dienstpflichtwidriges Verhalten, kärte Häring am Donnerstag nochmal auf. Nicht so sieht das natürlich Alfred Stier und in weiten Teilen auch die Rechtsaufsicht im Landratsamt. In Sachen Beleidigung gestand Stier einen Vorfall - und will sich dafür an entsprechender Stelle auch entschuldigen. In Sachen Hallenbad zitiert Stier, dass hier alle Pflichten bei Beauftragtem Häring liegen würden, auch das Beschlüsse vollzogen werden. Was genau die Rechtsaufsicht geschrieben hat, war am Donnerstag nicht klar. Denn der Wortlaut wurde nicht mitgeteilt. Soll aber, versicherte Stier, wenn entsprechend sensible Stellen, die die Verwaltung berühren, geschwärzt werden.Und hier demonstrierte Hubert Häring wieder seine, und eben andere Sicht auf den Vorgang. Das erste Angebot Stiers, die Hand zu reichen, sei unbemerkt beim Gottesdienst zum Priesterjubiläum erfolgt. Jetzt wolle Stier dies vor größerem Publikum aufführen, so Häring. Und da wollte er nicht mitziehen. Vielmehr griff er das Angebot, die Vorgänge transparent zu machen, dankbar auf. "Stellen Sie alles ins Internet", forderte Häring zunächst. Was laut Stier auch passieren soll. Allerdings braucht es noch eine Klärung mit dem Landratsamt. Dann wird alles auf die Homepage der Stadt gestellt.Eine Art Entspannung kam in den Vorgang am Donnerstag aber nicht wirklich. Zum Auftakt ging Alfred Stier selbst auf die Vorwürfe ein, er würde sich nicht an Recht und Gesetz halten. "Das ist die massivste Beleidigung, die man vorbringen kann." Er hielt den politisch Andersdenken vor, dass sie nicht zum Wohle der Stadt arbeiten würden. Dabei akzeptierte Stier durchaus, dass die Stadträte die Anliegen der Bürger aufnehmen müssten. Doch der "normale Weg" sei eben das Gespräch mit dem Bürgermeister, damit man Gerüchte ausräumen könnte. "Dass aber ein 43-seitiges Beschwerdeschreiben verfasst wird, da fehlen mir die Worte", beurteilte Stier den Vorgang. "Ich bemühe mich immer um die Stadt, bin aber nur das Sprachrohr des Stadtrats". Freilich gestand der Bürgermeister: "Ich bin nicht bequem - aber erfolgreich!" Hubert Häring fasste das in deutlichere Wort: "Sie haben mich angebrüllt". Derbe Beleidigungen seien gefallen. "Dass ich mir so etwas nicht bieten lasse, ist doch klar". 3. Bürgermeister Alfred Wolf (Junge Wählergemeinschaft) schürte das Feuer nochmals an: Das ist eine einzige Farce und hat mit Kommunalpolitik nichts zu tun. "Es ist amtlich festgestellt, dass die Vorwürfe unbegründet waren", blickte Wolf auf die Stellungnahme. Der ganze Vorgang würde zudem der Stadt Bärnau insgesamt schaden. "Hass und Missgunst bringt die Stadt nicht weiter", urteilte Wolf und appellierte, dass sich das Gremium "wieder zusammenrauft".Von versöhnlich war Rudolf Schmid (CFWG) weit entfernt. "Der Bürgermeister hat den Mehrheitsbeschluss nicht beachtet, das war nicht rechtskonform." Und wer eben anderer Meinung sei, der werde beleidigt, meist in nichtöffentlicher Sitzung. Und dann überraschte Schmid mit einer akustischen Demonstration à la Stier, in dem er lautstark und beispielhaft "Du Vollidiot" in den Rathaussaal brüllte. "Die Diskussion bringt doch nichts", versuchte 2. Bürgermeister Michael Schedl die Wogen zu glätten. Vielmehr sollten die Kontrahenten das Angebot des Amtes zu einem Vermittlungsgespräch nutzen - "damit wir im Stadtrat vernünftig weiterarbeiten können". Der von Schedl gestellte Antrag zur Geschäftsordnung zog dann einen Schlussstrich unter die Debatte, freilich nur mit der Mehrheit.