Politik Bärnau

21.07.2017

21.07.2017

Bei der Planung für die Windkraftflächen um Bärnau ist die Luft raus. Der Stadtrat stoppt bei Stimmengleichheit das Verfahren. Bislang wurden gut 100 000 Euro ausgegeben.

Umfangreiches Kartenmaterial hatte Planer Peter Markert zur zurückliegenden Sitzung mitgebracht. Dabei waren auch die jüngsten Auflagen durch die 10-H-Regelung eingearbeitet. Unter Berücksichtigung aller Ausschlusskriterien verblieben in der Gemeinde wenige Hektar für hohe Anlagen, wobei das interessanteste Gebiet wohl die Höhe zwischen Ellenfeld und Hermannsreuth ist. Daneben gäbe es Flächen zwischen Schwarzenbach und Iglersreuth sowie von der Holzmühle in Richtung Heimhof.Um für die Darstellung von Konzentrationsflächen weiter planen zu können, regte Markert an, mit dem aktualisierten Windkraftgutachten die weiteren Schritte zur Änderung Flächennutzungsplans vorzunehmen. In der Diskussion wollte sich Rudolf Schmid (Christliche Freie Wählergemeinschaft) nicht wirklich für die Ausweisung dieser Flächen begeistern, nachdem esim Bereich Ellenfeld/Ahornberg bereits einige Anlagen gibt. "Sind denn die Bürger von Ahornberg und Ellenfeld nicht schützenswert", hinterfragte Schmid. 2. Bürgermeister Michael Schedl (CSU) erinnerte, dass man durch Konzentrationsflächen eben einen ungeregelte Verteilung von Anlagen verhindern will. Eine Absicht, die auch das Gremium teilte.Doch Gottfried Beer (SPD) sah dabei keine Planung mehr notwendig, nachdem die Ausschlusskriterien hier bereits kaum mehr Gebiete übrig lassen würden. "Die Planung bringt uns keinen Schritt weiter", appellierte Beer deshalb auch, keine weiteren Ausgaben vorzunehmen. Michael Schedl wollte diese Meinung nicht teilen. Gerade durch die hohe Windhöfigkeit im Gemeindegebiet könnten auch andere Standorte genutzt werden. Auch 3. Bürgermeister Alfred Wolf (Junge Wählergemeinschaft) sprach sich für die Konzentrationsflächen und damit für eine Fortsetzung der Planung aus. "Damit könnten wir jede andere Möglichkeit ausschließen", ergänzte Bürgermeister Alfred Stier. Bei der Abstimmung sollte das Gremium entscheiden, ob wieder in den Planungsprozess eingestiegen wird. Und dabei gab es eine Überraschung. Nachdem in den Reihen von CSU und JWG einige Stadträte fehlten, endete die Abstimmung mit 7:7 - und einem Patt. Damit wurde der Antrag abgelehnt.