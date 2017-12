Politik Bärnau

Dabei hatten die Mitarbeiter der Verwaltung dem Sitzungstisch doch mit Wein und Plätzchen ein ansprechendes Ambiente verpasst. Das konnte aber gerade den Sprecher der Christlich Freien Wählergemeinschaft nicht bremsen. "Gehts mal in euch", gehörte noch zu den harmlosen Anmerkungen. Den Auftakt freilich machte CSU-Sprecher Christoph Weigl, der in gewohntem Tempo seine Ansprache abspulte. Dabei erkannte Weigl im Gremium eine durchaus gute Zusammenarbeit, lobte Bürger und auch Betriebe, die für die Stadt wichtig sind. Mit Breitbandausbau oder Straßenunterhalt markierte der CSU-Vertreter wichtige Stationen in diesem Jahr. Bei den Wünschen setzte Weigl die sachliche Diskussion oder eine vernünftige Zusammenarbeit für die Gemeinde vornean. Und die könnte durchaus möglich sein, wenn eben alle sich darum bemühen würden.Dass dies auch 2018 nicht einfach wird, verdeutlichte Hubert Häring. Der fordert zunächst mehr Seriosität ein. So werde die glänzende finanzielle Lage der Stadt gerade dadurch herbeigeführt, dass alle Schulden bei der Kommunal GmbH landen. Im weiteren Verlauf schrieb Häring seine Weihnachtsansprache um, zu einer Zusammenfassung der Vorwürfe über die Arbeit im Gremium und das Auftreten der politischen Gegner. "Das Klima im Stadtrat ist besorgniserregend. Und das ist noch zurückhaltend ausgedrückt", urteilte der CFWG-Mann. Die CSU und JWG bezeichnete er als "verschworene Gemeinschaft", die blind dem Bürgermeister folgen würde.So bescheinigte Häring dem politischen Gegner, dass er rechtsstaatliche Gesichtspunkt und gefasste Beschlüsse missachten würde. Dabei spielte der CFWG-Stadtrat auf die Themen Hallenbad oder Windkraft an. "Wir werden behandelt wie der letzte Dreck", beleuchtete Häring das Miteinander. Den Willen, die Hand zu reichen, konnte er deshalb nicht erkennen.Für die Junge Wählergemeinschaft hatte Alfred Wolf anschließend keinen leichten Stand. Er wollte die Zusammenarbeit weniger bitter interpretieren. "Wir raufen uns zusammen, um gemeinsam etwas für die Stadt zu erreichen", urteilte er und dankte allen, die Zukunftsprojekte mitgetragen hätten. Beim Ausblick auf 2018 wünschte sich Wolf weniger "Ablehnungsdiskussion" und mehr Toleranz gegenüber anderen Meinungen. Und ein bisschen Nachhilfe gab es obendrauf: Demokratie lebe schließlich von den Mehrheiten. "Wir sollten Aufgaben lösen, statt überall nur Probleme zu sehen", appellierte der JWG-Stadtrat und hoffte, dass sich negative Energie in positive umwandelt.Für die SPD brachte dann Gottfried Beer wieder etwas Würze in die Ansprachen. Dabei zog er einen Vergleich zwischen Stadtrat und Firmen. Dort würden beleidigende Äußerungen bei Konferenzen gerade von seiten der Unternehmensspitze keinesfalls geduldet. Und beim Thema "Handreichung" erinnerte Beer an die beschlossenen Ordnungsstrafen, bei denen man eben diese Gelegenheit versäumt habe. "Wie wollen wir da junge Leute oder Frauen für die Mitarbeit im Stadtrat begeistern?", fragte der Sozialdemokrat. Beim Blick zurück überschrieb er das Jahr 2017 als eine Zeit, in der eine Generation nicht fähig war, die wichtige Einrichtung Hallenbad zu erhalten. "Wir müssen uns etwas zurücknehmen", richtete Beer seinen Appell an alle im Gremium. Als weiteren Punkt hatte der SPD-Rat auch die Außenwirkung des Gremiums und der Stadt im Auge. Ursächlich schuld am Ruf seien nicht die Zeitungsberichte, sondern die Vorgänge im Stadtrat. Ein besonderes Lob richtete Beer am Ende gerade an die Menschen, die sich für die Flüchtlinge und Hilfesuchenden engagieren. "Ich bin stolz auf die Bürger der Gemeinde", gab der SPD-Mann die Haltung des gesamten Gremiums weiter.Am Ende durfte nicht Bürgermeister Alfred Stier, der an diesem Tag in München war, sondern Stellvertreter Michael Schedl die Weihnachtsansprachen beenden. Der wusste um das nicht optimale Betriebsklima im Stadtrat und war dennoch zuversichtlich, dass hier eine Verbesserung eintritt. "Wir haben wichtige Dinge auf den Weg gebracht", fasste Michael Schedl zusammen, etwa die Sanierung des "Schwarzen Bären". Jetzt schon würden neun Wohnungsanfragen vorliegen. Und mit Blick nach vorne freute sich der 2. Bürgermeister besonders auf die anstehenden Feiern zum 675-jährigen Bestehen der Stadt Bärnau.