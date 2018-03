Vermischtes Bärnau

06.03.2018

11

0 06.03.201811

Bei idealen Eisverhältnissen waren 22 Team zur Stadtmeisterschaft gekommen. Am Ende holen sich die "Eisfeger Hohenthan" vor "Bärnau II" die Titel.

Stadträte am Start

Ergebnisse der Gruppen

Schwarzenbach. Der Eisstockclub Schwarzenbach war heuer Ausrichter der Eisstock-Stadtmeisterschaft auf dem Badeweiher. Teilnehmen konnten alle Hobby- und Vereinsmoarschaften der Gemeinde Bärnau. Gespielt wurde in zwei Gruppen, die jeweils Besten trugen dann die Platzierungsspiele unter sich aus. Nach sechs Stunden Turnierdauer standen am Sonntag die Titelgewinner fest. Sie wurden im Zoigl-Gasthaus Hohenthan geehrt.Eisstockclub-Vorsitzender Daniel Brunner bedankte sich bei den zahlreichen Teilnehmern sowie für die Unterstützung beim gesamten Eisstockverein Schwarzenbach, der die Bewirtung am Badeweiher und in der Hütte übernommen hatten. Turnierleiter Anton Franz fungierte zugleich als Schiedsrichter und pfiff das Turnier pünktlich um 9.30 Uhr an. Zweiter Bürgermeister Michael Schedl war, wie bereits im Vorjahr, mit der Moarschaft "Stadträte" am Start und übernahm den ersten Anschub.Es traten insgesamt sechs Damenmoarschaften an. Die "Eisfeger" aus Hohenthan mit Monika Göhl, Lisa Friedl, Andrea Kraus und Claudia Brunner gewannen das Finale gegen die Damen aus Schwarzenbach mit Kathrin Bäuml, Sabine Bäuml, Heidi Hecht und Sabine Friedl mit 25:3 Stock und wurden damit Damenstadtmeister. Bei den Herren waren die beiden Erstplatzierten der Gruppe Rot punktgleich und es musste der Teiler über den Einzug ins Finale entscheiden. Im Spiel um Platz drei siegte die Moarschaft Hohenthan Brunner mit Wolfgang Brunner, Klaus Krämer, Christian Schwamberger und Fiedler Tobias knapp mit 12:11 Stock gegen "Schwarzenbach 1,5" mit Daniel Brunner, Maximilian Bäuml, Thomas Franz und Maximilian Nurtsch. Im Finale standen sich dann die Moarschaft Hohenthan Rosner mit Max Rosner, Bernhard Rosner, Berthold Kraus und Stefan Sertl und die Moarschaft Bärnau II mit Bernhard Weber, Philipp Weiß, Manuel Gleißner und Josef Bauer gegenüber. Die Moarschaft Bärnau II lag am Ende mit 21:15 Stöcken vorne und errangen somit den Stadtmeistertitel. Bei der Siegerehrung im Zoigl-Gasthaus Hohenthan bedankte sich Turnierleiter Anton Franz bei den Vertretern der Parteien der Gemeinde für die Pokalspenden.Gruppe Rot: 1. Hohenthan Rosner (18:2 Punkte, 3,67-Teiler), 2. Schwarzenbach 1,5 (18:2 Punkte, 2,08-Teiler), 3. Kaltenmühle I (14:6 Punkte, 2,19-Teiler), 4. Schwarzenbach Buam (12:8 Punkte, 1,10-Teiler), 5. Deinzer Stammtisch (12:8 Punkte, 1,09-Teiler), 6. Stadträte (10:10 Punkte, 1,12-Teiler), 7. Bärnau III (10:10 Punkte, 0,96-Teiler), 8. Damen Schwarzenbach (6:14 Punkte, 0,73-Teiler), Eisnixen Hohenthan (4:16 Punkte, 0,52-Teiler), 10. Bärnau I (4:16 Punkte, 0,39-Teiler), 11. Damen Bärnau (2:18 P., 0,23-Teiler).Gruppe Schwarz: 1. Bärnau II (20:0 Punkte, 3,20-Teiler), 2. Hohenthan Brunner (16:4 Punkte, 1,92-Teiler), 3. Schwarzenbach-Hohenthan (15:5 Punkte, 2,07-Teiler), Gucci Gang (14:6 Punkte, 2,10-Teiler), 5. Außenseiter Lumpen (11:9 Punkte, 1,19-Teiler), 6. Bunker Naab (10:10 Punkte, 0,92-Teiler), 7. Eisfeger Hohenthan (9:11 Punkte, 1,10-Teiler), 8. Eishasen Hohenthan (7:13 Punkte, 0,80-Teiler), 9. Kampfhamster (4:16 Punkte, 0,47-Teiler), 10. Bärnau IV (4:16 Punkte, 0,42-Teiler), 11. Bärnau Jugend (0:20 Punkte, 0,07-Teiler).