Vermischtes Bärnau

26.12.2017

Ein Ritterturnier bei Fackelschein, Gaukler und Jongleure beim Marktspectaculum oder Festivitäten in allen Ecken des Knopfstädtchens: Bärnau ist zum 675. Geburtstag ein lohnenswertes Ziel. Los geht das Jubiläum am Montag mit einem Neujahrsfest.

Ganzer Ort als Festplatz

Mitmach-Brauerei

Mit einer Serie von außergewöhnlichen Festen hat das Städtchen nahe der Grenze in den vergangenen Jahrzehnten für Furore gesorgt. So waren das Jubiläum vor 25 Jahren, das Feuerwehrfest und eben das Historische Marktspectaculum Publikumsmagneten, die Scharen von Besuchern in den Ort brachten. 2018 erleben die Besucher nicht nur ein tolles Programm (eigener Artikel), sondern auch eine Gemeinschaftsleistung der Vereine und Bürger als vorbildliche Gastgeber. Dabei war die Durchführung der bisherigen Feste und Aktionen auch eine strapaziöse Herausforderung, die Helfer und Organisatoren an ihre Grenzen brachte. Um so mehr freut sich Alfred Wolf, der bei vielen Aktionen federführend dabei war, dass sich jüngere Nachfolger gefunden haben, die für eine Fortsetzung sorgen."Die jungen Leute zeigen großes Engagement", unterstreicht Wolf bei der Vorstellung des Stadtjubiläums. So hat Wolf auch für das Amt des Festleiters mit Christian Gleißner einen rührigen Mann gefunden. Wolf selbst fungiert als Sprecher des Festausschusses. Und in dem Gremium sind neben den Stadtrats-Fraktionen und den Vertretern aus den Ortsteilen viele kreative Planer dabei. Bedeutung, aber auch Ausmaß des Jubiläums haben die Stadt veranlasst, eine professionelle Begleitung durch die Marketing-Agentur C3 vornehmen zu lassen.Bei den Planungen zum Jubiläum haben natürlich die "Profis" aus den Reihen des Kultur- und Festspielvereins ihre Erfahrungen mit eingebracht. So werden sich wieder "Klassiker" wie das Historische Marktspectaculum im Programm finden. Daneben soll gerade das Bürgerfest mit historischem Handwerkermarkt neue Akzente setzen. Ein Anliegen ist Alfred Wolf die Innenwirkung, mit der er die Bärnauer Ortsgemeinschaft stärken will. Deshalb soll dieses Fest sich neben dem Marktplatz auch in die Gassen des Ortskerns erstrecken. "Wir brauchen Aktionen, die gerade unsere Jugend ansprechen", weiß auch Bürgermeister Alfred Stier. Um den Charakter des Bürgerfestes zu unterstreichen, soll auf einen Eintritt verzichtet werden. Besonders freut Wolf die Mitwirkung der Mittelalter-Band "Cultus Ferox" beim Spectaculum. Die Musiker legen stets großen Wert darauf, bei dieser Veranstaltung in Bärnau dabei zu sein, ja würden das Gastspiel sogar als eine Art "Betriebsausflug" betrachten. Und kommen werden auch über 100 Gruppen, darunter die "Ritter der Böhmischen Krone", die drei Tage im Ort verweilen. Fünf Großveranstaltungen werden Wolf, die Helfer und vor allem Christian Gleißner fordern. Sind die alle überstanden, wird so schnell keine Ruhe einkehren, denn die aktive Gemeinschaft hat noch viel vor.2019 will Bärnau auch Biererzeuger werden. Durch einen Verein sollen eine "Mitmach-Brauerei" nebst "Kreativräumen" im alten "Zintl-Haus" am Marktplatz geschaffen werden. Mit einem eigenen Bier will die Ortschaft für eine weitere Attraktion sorgen. Freilich wird der Gerstensaft aufgrund der Menge eher den regionalen Genießern vorbehalten sein.