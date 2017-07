Blitzblanke Bulldog-Parade

Vermischtes Bärnau

19.07.2017

9

0 19.07.2017

Zwei Tagessieger hatten etwas gemeinsam: Der eine war mit Geburtsjahrgang 1934 der älteste Teilnehmer, der andere hatte den ältesten Bulldog, Jahrgang 1934.

Thanhausen/Kaltenmühle. Schon wieder ein Teilnehmerrekord beim 16. Bulldogtreffen auf dem Gelände der Firma Hecht in Kaltenmühle: Die Zahl der Fahrzeuge wurde mit rund 225 Fahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr wieder überschritten.Angefahren waren Bulldogs vom Oldtimer bis zur neuesten Version. Den ältesten Bulldog hatte Philipp Schiffl aus Tirschenreuth dabei, der älteste Teilnehmer war Richard Wolfrum aus Hohenwald. Die weiteste Anreise mit 64 Kilometern hatte Roland Henke aus Selb, der aber bei der Preisverleihung nicht mehr anwesend war. Der Pokal wird ihm nachgeschickt. Die Bulldogs waren aus dem gesamten Landkreis Tirschenreuth, aus Vohenstrauß, Windischeschenbach, Weiden, Tachau und weiteren Orten gekommen.Ein Gottesdienst im Festzelt mit dem Bärnauer Stadtpfarrer Johann Hofmann bildete um 8.30 Uhr den Auftakt, mitgestaltet von der Gesangsgruppe "Bärnauer Klangfarbe". Der hohen Teilnehmerzahl von Bulldogs wurde auch das Interesse der Besucher gerecht, die sich durch das Ausstellungsgelände drängten und auch die Plätze zum anschließenden Feiern belegten. Wie in den Vorjahren war ein rundes Programm geboten. Auch für Verpflegung war von Weißwürsten, Grillspezialitäten, Käse, Brezen über Kaffee und Kuchen bis hin zu Getränken bestens gesorgt.Schon zum Eintreffen der Fahrzeuge zwischen 10 und 13 Uhr gab es einen Frühschoppen. Dazu spielte die Thanhauser Blasmusik auf. Um 14 Uhr begann die Rundfahrt aller Bulldogs von Kaltenmühle aus nach Thanhausen und zurück. Auch für die Kinder war jede Menge Spaß und Unterhaltung geboten, unter anderem durch Rundfahrten mit dem Hanomag-Express.Nach der Preisverleihung ging es vergnügt weiter. Im Festzelt spielte am Abend Alleinunterhalter Manfred Raschke aus Mähring auf. Verbunden mit dem Treffen waren wieder Hausmessen der Firmen Sanitär-Hecht und Elektro-Hubmann. Auch konnten sich die Besucher über Reinigungs- und Körperpflegemittel mit Aloe Vera und einen Bauernmarkt informieren.