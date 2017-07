Vermischtes Bärnau

17.07.2017

16

0 17.07.201716

Ist's der Klimawandel oder ist es die unermüdliche, liebevolle Pflege? Eine Agave hat in Bärnau ihre Blüten geöffnet. "Ein absolute Seltenheit", staunen selbst botanisch beschlagene Naturfreunde in der Region. Allerdings bedeutet das auch, dass sich die Besitzer nach einem halben Jahrhundert von ihrer Pflanze trennen müssen.

Agaven kennt man ja aus südlichen Gefilden. Vereinzelt verirrt sich auch ein stacheliges Exemplar als Urlaubsmitbringsel in die klimatisch raue Oberpfalz. So auch eine Agave Americana in Bärnau, die vor fast 50 (!) Jahren Alwin Mühlmeier, der Vater von Petra Schmidtkonz und René Mühlmeier, von einer Geschäftsreise aus dem damaligen Jugoslawien mitgebracht hat. Dorthin pflegte die gleichnamige Firma schon damals gute Kontakte.Die robuste Pflanze, die - man höre und staune - zur Familie der Spargelgewächse gehört, verträgt überhaupt keinen Frost. So durfte das ursprünglich kleine Pflänzchen all die Jahre zuerst im Keller, dann über der Garage und zuletzt im Hochregal überwintern und wurde über die Jahre in immer größere Töpfe umquartiert. Mittlerweile ist es ein maßgeschneiderter Pflanztopf mit mehr als einem Kubikmeter Inhalt, der nur mehr mit dem Gabelstapler transportiert werden kann.Anfang Mai zeigte sich nun völlig unverhofft ein Trieb, der über die Wochen zu einem stattlichen, mittlerweile 5 Meter hohen Blütenstand emporwuchs und noch weiter wächst! Mit bis zu 12 Meter gehört er zu den größten die es in der Pflanzenwelt überhaupt gibt. Tatsächlich gibt es nördlich der Alpen nicht viele Exemplare, die es bis zur Blüte schafften. So wurde eine blühende Agave im Botanischen Garten im schweizerischen Basel vor ein paar Jahren als "botanische Sensation" gefeiert. Wie man von dort weiß, wird die Blüte noch bis in den Herbst hinein die Besitzer erfreuen, bevor dann der Winter der Blüte, aber auch der Pflanze, die nur einmal in ihrem Leben blüht und dann stirbt, den Garaus macht. Für Ersatz ist allerdings schon gesorgt: Ein Ableger dieser Agave wurde schon vor vielen Jahren separiert und wird dann vielleicht in 40 Jahren wieder einen Sommer lang ein bisschen Mittelmeer-Feeling nach Bärnau holen.