Diebe schlagen auf Baustelle zu

Vermischtes Bärnau

28.11.2017

8

0 28.11.2017

Bärnau/Iglersreuth. Bisher unbekannte Langfinger haben sich an einer Baustelle an der Kreisstraße TIR 5 westlich von Iglersreuth bedient. Die Täter entwendeten aus dem Baucontainer einen Benzinstampfer, eine Akku-Flex und ein Kettengehänge. Daneben zapften sie noch aus zwei Baggern ca. 140 Liter Dieselkraftstoff ab. Vermutlich ereignete sich der Diebstahl in der Nacht auf Freitag. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 3000 Euro. Hinweise über verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizeiinspektion Tirschenreuth unter Telefon 09631/70110 entgegen.