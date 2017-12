Hand in Hand für Sicherheit

Vermischtes Bärnau

27.12.2017

"Schwarzfahrer" in ganz Bayern bekommen seit 2009 Post aus Bärnau. Das soll auch so bleiben. Schließlich sind mit der Zentralen Bußgeldstelle für Fahrgelddelikte 36 Arbeitsplätze verbunden.

Diese Sachbearbeiterstellen in vollem Umfang zu erhalten, war die Bitte des Leiters bei einem Besuch von Politikern. Polizeihauptkommissar Richard Seidl betonte, dass die anhaltend hohe Zahl von Verfahren die bisherige Personalstärke auch weiterhin erfordere.Eine Abordnung der CSU machte sich ein Bild von der Arbeit im Bundespolizeirevier in Bärnau. Angeführt wurde die Delegation von Landtagsabgeordnetem Tobias Reiß und seinem Kollegen aus dem Bundestag, Albert Rupprecht. Auch die Bürgermeister aus Bärnau, Plößberg und Mitterteich, einige CSU-Stadträte aus Bärnau und der JU-Kreisvorsitzende Matthias Grundler machten der Bundespolizei ihre Aufwartung. Im Mittelpunkt stand der Dank an die Beamten, die für Sicherheit in der Region sorgten, und an alle Beschäftigten am Standort Bärnau.Der stellvertretende Dienststellenleiter, Erster Polizeihauptkommissar Martin Roth, gab einen kurzen Überblick über die Situation der Dienststelle. Er stellte die sehr gute Zusammenarbeit mit der Bayerischen Landespolizei heraus. "Gemeinsam sind wir eine starkes Team im Kampf gegen die grenzüberschreitende Kriminalität", bedankte er sich beim Freistaat. Insbesondere der Einbruchskriminalität trete man mit vereinten Kräften erfolgreich entgegen. "Wir setzen uns dafür ein, dass die Polizei insgesamt in der Fläche erhalten bleibt und das hohe Maß an Sicherheit gewährleistet bleibt", bekräftigte Landtagsabgeordneter Reiß die Bemühungen der Staatsregierung. Angegliedert an das Bundespolizeirevier Bärnau ist seit 2009 die Zentrale Bußgeldstelle für Fahrgelddelikte (ZBFD) mit derzeit 36 Beschäftigten. Bundesweit gibt es nur fünf dieser Sachbearbeitungsstellen im Zusammenhang mit "Schwarzfahrern", so dass von Bärnau aus sämtliche Delikte aus ganz Bayern bearbeitet werden. Die Zahl der Verfahren hat sich seit 2015 auf dem hohen Niveau von rund 30 000 eingependelt, wofür auch in den kommenden Jahren die bisherige Personalstärke benötigt wird, sagte ZBFD-Leiter Richard Seidl. Bundestagsabgeordneter Rupprecht versprach, sich trotz der noch unklaren Mehrheitsverhältnisse in Berlin für die dazu notwendigen Finanzmittel einzusetzen.