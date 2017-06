Vermischtes Bärnau

27.06.2017

27.06.2017

Im Rahmen der "Slawentage" veranstaltet der Verein Via Carolina am Samstag, 1. Juli, ab 20 Uhr ein Mittelalterkonzert mit den Spielleuten "Amici Musicae Antiquae". Der Verein feiert damit das fünfjährige Bestehen des mittelalterlichen Freilandmuseums. An diesem Abend ist auch die Museumsgastronomie "Brot & Zeit" länger geöffnet, die der Verein wieder in Eigenregie bewirtschaftet. Dort kann man während der Museumssaison mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr sowie freitags von 11 bis 21 Uhr einkehren.

Mittelaltermusik vom Feinsten wird auf dem Gelände vor dem Geschichtspark Bärnau-Tachov zu hören sein. Die Spielleute "Amici Musicae Antiquae" interpretieren original mittelalterliche Musik auf moderne Art und Weise. Tänzerin Micaela wird zu vorgerückter Stunde mit einem Feuerfächertanz das Publikum begeistern.Die Freunde alter Musik sind vielen in der Region von ihren Auftritten bekannt. Mit Markus Lang ist auch der langjährige Organisator des Bärnauer Historischen Marktspectaculums in den Reihen der Musikanten. Der Musikbeitrag beträgt 5 Euro. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.