Vermischtes Bärnau

16.08.2017

16.08.2017

(awo) Zum "Historischen Mittelaltermanöver" werden am Wochenende mehr als 60 Gewandete aus ganz Deutschland und aus Ungarn in der Knopfstadt erwartet. Dabei stehen an beiden Tagen Spiele und Wettkämpfe, Modenschauen und Waffenvorführung auf dem Programm.

Die Zeit der Schwerter und Schilde als eine Zeit der Ritter, Schlachten und Gemetzel: Dieses Bild haben die meisten Menschen durch Bücher und Filme vor Augen, wenn sie an das Mittelalter denken. Beim "Historischen Mittelaltermanöver" wird gezeigt, wie es wirklich war. Dabei wird schnell klar, dass das Mittelalter keine besonders blutrünstige und dunkle Zeit war. Mit dabei auch zwei Reiter, die zu Pferd ins Geschehen eingreifen werden.Bei Modenschauen bekommt der Besucher vermittelt, wie man sich vom Scheitel bis zur Sohle kleidete. An beiden Tagen wird auch die mittelalterliche Turmhügelburg mit einer kompletten Wachmannschaft ausgestattet sein, die mit ihren scharfen Waffen auch Vorführungen planen.Der Zeitplan am Samstag , 19. August: 10 Uhr Antreten im Hochmittelalter mit Troß und Küche/Kavallerie mit Pferd, 10.45 Uhr gemeinsames Training mit Lanzen und Kavallerie, 11.15 Uhr Spiele und Wettkämpfe der Gruppen, 14 Uhr Moden- und Waffenschau, 15 Uhr Waffenvorführung mit scharfen Waffen durch die Wachmannschaft der Turmhügelburg, 16 Uhr Musterung der Einheiten, 16.15 Uhr Schlacht der Generationen.Programm am Sonntag , 20. August: 10.45 Uhr gemeinsames Training mit Lanzen und Kavallerie, 11.15 Uhr Spiele und Wettkämpfe der Gruppen, 14 Uhr Moden- und Waffenschau, 15 Uhr Waffenvorführung mit scharfen Waffen durch die Wachmannschaft der Turmhügelburg, 16 Uhr Musterung der Einheiten durch die Manöverleitung, 16.15 Uhr Spiele und Wettkämpfe.