Vermischtes Bärnau

18.01.2018

14

0 18.01.201814

Der Verein Via Carolina e.V. aus Bärnau teilt mit, dass das für Sonntag geplante Winterfest im Geschichtspark Bärnau-Tachov ersatzlos gestrichen worden ist.

"Durch den Brand im Dezember ist eine Neubewertung der Museumsnutzung durch das zuständige Bauamt erforderlich, welche in diesen Tagen erfolgt, jedoch momentan leider keine verbindlichen Planungen zulässt", bedauern die Organisatoren. Weiter geht es im Geschichtspark daher erst mit dem Saisonstart am Sonntag, 25. März. Erster Höhepunkt in diesem Jahr ist damit das Frühlingsfest am Ostermontag, 2. April.