Vermischtes Bärnau

27.07.2017

1

0 27.07.2017

15 Hobbymannschaften waren am Wochenende beim alljährlichen Beachvolleyball-Turnier am Moorweiher dabei. Die Teams aus jeweils drei Spielern kämpften in spannenden Matches um den Sieg. Zahlreiche Zuschauer verfolgten bei nur leicht bewölktem Himmel die Teams beim Baggern und Pritschen.

Organisiert hatte das Turnier die Jugendbeauftragte Karina Jobst zusammen mit verschiedenen Jugendorganisationen der Gemeinde. Die Jugendfeuerwehr Bärnau war mit ihrem Grillstand vertreten und die Stadt- und Jugendblaskapelle Grenzlandbuam versorgte die Volleyballer und Zuschauer mit Kaffee und Kuchen, während der Bunker Naab mit kühlen Getränken den Durst der Sportler löschte. Die Schwarzenbacher Jugendfeuerwehr und der KLJB boten zusätzlich fruchtige Cocktails an, wodurch das Sommer-Sonne-Strand-Feeling perfekt wurde.Der Jugendtreff BäKs kümmerte sich um die Instandhaltung des Volleyballfelds und stellte mit Philipp Weiß den Turnierleiter. Von etwa 12 bis 18 Uhr konnte man die Volleyballer, die sich oft lustige und kreative Teamnamen ausgedacht hatten, in Aktion sehen. Beim Spiel um Platz 3 setzten sich die "Bunker Bagger Bitches" gegen "Two and a half Bärnauer" durch. Im spannenden Finale standen sich "Sechs Fäuste für ein Halleluja" und als Titelverteidiger die "Power Puff Boys" gegenüber. In zwei knappen Sätzen holten letztere zum zweiten Mal in Folge den Pokal und feierten dies standesgemäß mit einer Sektdusche. Das Team der Jugendfeuerwehr Bärnau folgte dem Motto "Dabei sein ist alles" und freute sich über eine Kiste Bier als Trostpreis. Die Organisatoren bedanken sich ganz herzlich bei allen Teilnehmern, Helfern und besonders bei der Volksbank Bärnau, die das Turnier wieder durch eine Spende unterstützt hat und hoffen auf ein ähnlich erfolgreiches Fest im kommenden Jahr.