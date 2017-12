Vermischtes Bärnau

14.12.2017

Die Staatsstraße 2713 von Bärnau nach Schwarzenbach ist nicht in bestem Zustand. Im nächsten Jahr soll der erste Sanierungabschnitt beginnen.

Bereits im Juli dieses Jahres hatte der Stadtrat beschlossen, sich mit Nachdruck an das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach zu wenden. Und auch Bürgermeister Alfred Stier setzte sich mehrfach beim Bauamt für die Sanierung dieser Straße ein. Im August fand ein erstes Arbeitsgespräch im Rathaus Bärnau statt. Dabei wurden die Möglichkeiten für einen Ausbau der Straße ausgelotet. Auf Initiative von MdL Tobias Reiß teilte Innenminister Joachim Hermann Mitte Oktober mit, dass die Fahrbahnerneuerung der Staatsstraße 2173 in mehreren Teilabschnitten in den nächsten Jahren erfolgen wird und die erforderlichen Finanzmittel bereitstehen. Mit dem ersten Bauabschnitt von Heimhof bis zur Kreisstraße TIR 1 bei Wendern kann deshalb bereits 2018 begonnen werden.Bei einem weiteren Gespräch Anfang Dezember bei der Stadt Bärnau, an dem MdL Tobias Reiß, Baudirektor Gerhard Kederer sowie Franz Wilhelm vom Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach, Bürgermeister Stier sowie die Mitarbeiter aus dem städtischen Bauamt teilnahmen, wurde jetzt der konkrete Ablauf der Sanierungsmaßnahme sowie der Zeitplan für den ersten Bauabschnitt besprochen. Der erste Bauabschnitt für den bestandsorientierten Ausbau wird laut Kederer zwischen dem Ortsausgang Heimhof und der Einmündung der TIR 1 bei Wendern realisiert. Der Zeitpunkt des Baubeginns ist abhängig von der Fertigstellung der Straßenbaumaßnahme des Landkreises Tirschenreuth (Kreisstraße bei Iglersreuth). Die Maßnahme werde jedoch in jedem Falle 2018 durchgeführt.Auf der 2,1 Kilometer langen und sechs Meter breiten Baustrecke erfolgt eine Erneuerung des Fahrbahnoberbaus sowie eine beidseitige Bankettertüchtigung. Des Weiteren sind eine barrierefreie Nachrüstung der vorhandenen Busbuchten bei Wendern, der Einbau von Fahrbahnteilern in die einmündenden Straßenäste der Kreisstraße TIR 1 sowie eine Verbesserung der Gradiente bei der Einmündung zur Wendermühle vorgesehen. Für die Straßenbaumaßnahme ist eine Vollsperrung erforderlich. Der Bereich vom Beginn der Bebauung in Heimhof bis zum Anschluss an die Ortsumgehung Bärnau soll im Zuge eines späteren Bauabschnittes durchgeführt werden.