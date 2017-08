Vermischtes Bärnau

16.08.2017

Thanhausen. Vier schöne Tage verlebten die Jugendfeuerwehrler bei ihrem Zeltlager in Waidhaus, Bäckeröd. Seit 1995 fährt die Jugendgruppe immer wieder ins dortige Freibad. Natürlich verpflegen sich die Kids und die Aufsichtspersonen selber, weshalb auch Kühlschränke und Kochgelegenheiten mitgeführt werden. Neben Lagerfeuerromantik und Spielen wird immer eine Einrichtung vor Ort besucht. So hat man schon die dortige Feuerwehr, die Firma Megal und vieles mehr besichtigt. In diesem Jahr führte der Ausflug zur Polizeiinspektion Fahndung in Waidhaus. Den Jungfeuerwehrlern wurde dort die Arbeit der Fahnder erklärt. Im Bild Jugendwart Florian Sölch (links) und sein Stellvertreter Philip Sertl (Dritter von links) sowie 1. Kommandant Dominik Sölch (rechts) mit den Teilnehmer des Zeltlagers. Bild: rdh