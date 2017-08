Freizeit BY Bayern

07.08.2017

07.08.2017

Fichtelberg. Regelmäßig bietet der Forstbetrieb Fichtelberg Lehrgänge für den sicheren Umgang mit der Motorsäge an. So auch kürzlich am Ochsenkopf.

Mit Motorsäge und in der typischen orange-grünen Sicherheitskleidung der Bayerischen Staatsforsten steht Korbinian Scherm vor einer 30 Meter hohen Fichte. Um ihn herum stehen zehn wissbegierige Teilnehmer. Ruhig erklärt der Fachmann, worauf es bei der Fällung eines Baumes ankommt. Korbinian Scherm ist Forstwirtschaftsmeister. Zur Seite stehen ihm Herbert Greiner, ebenfalls Forstwirtschaftsmeister, sowie Ferdinand Bauer und Ferdinand Riedl, zwei Auszubildende im dritten Lehrjahr."Sicherheit steht für uns bei den Bayerischen Staatsforsten an erster Stelle", erläutert Scherm. "Deshalb ist es Pflicht für alle, die mit der Motorsäge im Wald hantieren, dass sie eine Grundausbildung an diesem Arbeitsgerät haben."Der Motorsägenlehrgang am Forstbetrieb in Fichtelberg gliedert sich in zwei Teile. Am Vortag fand eine vierstündige theoretische Unterrichtseinheit statt. Der zweite Tag ist für die Praxis reserviert.Der Forst-Profi setzt den Fällschnitt, treibt mit wuchtigen Axtschlägen einen Kunststoffkeil in den Schnitt und geht ein paar Meter zurück. Donnernd fällt die große Fichte zu Boden. Die Lehrgangsteilnehmer sind beeindruckt. Genau wie geplant fällt der Baum präzise in eine Lücke zwischen anderen Bäumen. Im Anschluss wird jedem Teilnehmer eine Fichte mit entsprechender Fällrichtung zugeteilt. Jetzt sind die künftigen Motorsägen-Profis selbst an der Reihe. Nacheinander dürfen sie nun ihr Wissen unter Beweis stellen.Nachdem jeder Teilnehmer "seine" Fichte gefällt hat, ist die Begeisterung auf beiden Seiten groß. "Man merkt sofort, dass hier Profis am Werk sind, die ihre Arbeit lieben", kommentiert ein Teilnehmer. Korbinian Scherm weiß: "Wenn die Gruppe gut mitarbeitet, macht es mir richtig Spaß, mein Wissen und meine Erfahrung weiterzugeben."Auch für Forstbetriebsleiter Winfried Pfahler ist die Unfallvermeidung oberstes Gebot: "Bei der Brennholzaufarbeitung im Staatswald ist der Motorsägen-Führerschein Pflicht. Die Arbeit mit der Motorsäge kann lebensgefährlich sein, deshalb will der professionelle Umgang gelernt sein. Wir sehen es daher auch als unsere Aufgabe, das notwendige Know-how zu vermitteln." Im Jahr 2017 finden noch zwei weitere Lehrgänge am 15. und 16. September sowie am 13. und 14. Oktober statt. Die Kosten dafür belaufen sich auf 120 Euro pro Teilnehmer inklusive Teilnahmebestätigung, Lernmaterial und einer Brotzeit mit Getränk am Praxistag.Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Jeder Teilnehmer muss seine persönliche Schutzausrüstung bestehend aus Helm, Schnittschutzhose, Schnittschutzschuhen und Handschuhen mitbringen. Wenn möglich, soll zum Üben auch die eigene Motorsäge eingesetzt werden.Bei den beiden Lehrgängen im Herbst sind noch Plätze frei. Anmeldungen unter Telefon 09272/9099-0 oder per E-Mail an info-fichtelberg@baysf.de.