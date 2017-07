Freizeit BY Bayern

Männlicher Salto im freizügigen Dirndl: Der Teilnehmer "Comedy El Papa" springt bei der Dirndl-Flug- Weltmeisterschaft am Sonntag in Nürnberg ins Wasser. Mehrere Dutzend Teilnehmer sprangen bei sonnigen Temperaturen um den Titel - auf den Gesamtauftritt kommt es an. Je drei Gewinner wurden in den Kategorien Frauen, Männer und Teams gekürt. Der Teilnehmer mit der höchsten Punktzahl freute sich über einen Reisegutschein im Wert von 1000 Euro. Bild: Nicolas Armer/dpa