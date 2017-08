Freizeit Bayern

22.08.2017

Eichstätt. Das Bistum Eichstätt beteiligt sich erstmals am sogenannten Türöffner-Tag der "Sendung mit der Maus". Die Kindersendung des Westdeutschen Rundfunks öffnet bei dieser bundesweiten Aktion am Tag der Deutschen Einheit Türen, die sonst verschlossen sind, wie die Diözese am Dienstag mitteilte.

Amdemnach dann zum Beispiel das Kloster Sankt Walburg mitmachen. Dort dürfen Kinder die Kerzenwerkstatt besichtigen und eine Maus-Kerze zum Mitnehmen basteln. Außerdem wird etwa das normalerweise für Besucher gesperrte Depot des Domschatz- und Diözesanmuseums zugänglich sein.