Kultur BY Bayern

15.03.2018

2

0 15.03.2018

Roth. Headliner der 27. Rother Bluestage (17. bis 25. März) ist der große Tonangeber des Funk, Maceo Parker , einer der populärsten Saxofonisten. Sein brandneues Album heißt "It's All About Love". Bevor er in Roth am Samstag, 24. März, loslegt, wird seine Ansage auch hier sein: "98 Prozent Funk, 2 Prozent Jazz". Für eingefleischte Bluesrocker steht die unverwüstliche Sixties-Bluesrockband Savoy Brown (Freitag, 23. März) .in den Startlöchern. Ganz ohne Gitarrenvirtuosen und Superdrummer, aber trotzdem mit voller Instrumentalwucht kommen die sieben New Yorker Stimmwunder alias Naturally 7 (Sonntag, 25. März) aus.

Den Startschuss für die Bluestage am Samstag (17. März), gibt Henrik Freischlader . Einer der besten deutschen Bluesmen ist endlich wieder mit seiner großartigen Band unterwegs und feiert seine Rückkehr zum Blues - im Doppelkonzert mit dem Soulman San2 and his Soul Patrol .Mit seinen bisher zwei Alben hat sich auch Jesper Munk (Donnerstag, 22. März), in die erste Reihe der größten musikalischen Talente und kreativen Freigeister gespielt. Der Deutsch-Däne lotet seit jeher musikalische Universen aus und macht eigenwillige Songs zwischen Rock, Postpunk, Glam, Folk und Soul.Ein absoluter Livestimmungsmacher ist Dr. Feelgood (Sonntag, 18. März), vor rund 50 Jahren dem British Blues Boom entsprungen. Und auch, wenn keines der Gründungsmitglieder mehr mit von der Partie ist, so ist die Band immer noch die "greatest local band in the world".Von der ersten Sekunde an ein üppiges Funkfeuerwerk zu zünden, darauf verstehen sich die hochgradig energiegeladenen Franzosen von Electro Deluxe (Mittwoch, 21. März.) und ihr US-Sänger James Copley bestens. Die New Yorkerin Sari Schorr (Dienstag, 20. März) ist so stimmgewaltig, dass sie auch als "Lady 100 000 Volt" bekannt ist: Sie heizte bei den letztjährigen Bluestagen ihrem Publikum im Club dermaßen ein, dass sie sich diesmal auf der großen Kulturfabrik-Bühne entfalten kann.Eine ganz neue Spielstätte, den Schwanensaal, ein Tanzsaal direkt am Rother Marktplatz, weiht passend Danny Bryant mit Big Band (Sonntag, 24. März) ein. Vor neun Jahren zeigte der Brite, der damals als bester Junggitarrist Englands geführt wurde, im Posthorn wo der Bluesrock-Haken hängt. Zum Bluestage-Club gehört auch Ralph de Jongh (Mittwoch, 21. März) - in Holland ein Star der Bluesszene, mit Slide Guitar im Arm und Holzschuhen an den Füßen. Stark wird's, wenn der Dresdner Krautbluespunker Andi Valandi auf das niederbayerische Stromgitarrenmädchen Karin Rabhansl mit Band (Freitag, 23. März) trifft. Und wer es urig und im kleinen Kreis mag, der ist am besten im Gasthaus zur Linde bei Blues aus Franken vom Chamber- Blues-Trio (Samstag, 24. März) aufgehoben.Weitere Informationen unter Telefon 09171/848714 sowie www.bluestag.de. ___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter % 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0