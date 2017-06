Kultur BY Bayern

23.06.2017

Er war das andere Bayern. Das leider nie mehrheitsfähige. Das außer Landes gejagte, das fliehen musste, um seine Haut vor den Nazis zu retten. Erst 1958 kehrte Oskar Maria Graf aus seinem New Yorker Exil - das er mit Bert Brecht teilte - das erste Mal wieder zurück in die alte Heimat. Vor 50 Jahren verstarb der große bayerische Dichter.

Brachialer Bruder

Schonungslose Beichte

Eine Art Nationalepos

Hörfunk-Tipp Am heutigen Samstag sendet um 8 Uhr früh der BR-Hörfunk auf Programm Bayern 2 ein "Bayerisches Feuilleton" von Bernhard Setzwein, in dem der Chamer Autor seinen verehrten Schriftstellerkollegen würdigt. Die Sendung wird am Sonntag (25. Juni, 20 Uhr) wiederholt und steht in der BR-Mediathek zur Verfügung.

Buchtipp Auf Visitenkarten nannte er sich "Provinzschriftsteller", einen "Spezialisten für ländliche Sachen". Doch Oskar Maria Graf (1894-1967) war weit mehr als ein Dichter der Provinz. Jüngst wertete Tilman Spengler "Das Leben meiner Mutter" als einen "Klassiker der Weltliteratur".



Grafs Erfolgsbuch "Wir sind Gefangene" (1927) wurde bereits ein Jahr nach Erscheinen in Amerika als repräsentatives Nachkriegswerk übersetzt. Der Autor suchte seinen Weg durch ein zerstörerisches Jahrhundert - pazifistisch, authentisch und widersprüchlich. Sein spontaner Protest gegen die Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933 wurde weltweit gelesen: "Ein verjagter Dichter, einer der Besten", urteilte Bertolt Brecht. Im US-Exil war er einer der Wortführer der aus Deutschland vertriebenen Autoren.



Ulrich Dittmann und Waldemar Fromm würdigen in ihrem Buch "Oskar Maria Graf. Rebellischer Weltbürger, kein bayerischer Nationaldichter" (152 Seiten, 12,95 Euro, Pustet-Verlag) den Dichter.

Von Bernhard SetzweinDamit stellte er denjenigen, die in Deutschland geblieben waren, bohrende Fragen, was sie denn so getrieben hätten, während der braunen Jahre. Viele hatten da plötzlich akute Erinnerungsschwächen. Nur Oskar Maria Graf musste sich nie herausreden. Im Gegenteil: Er hat sich mit einer peinigenden Genauigkeit und selbstverletzenden Rigorosität stets auch an die eigenen Verfehlungen erinnert und sie in Form ausufernder Beichten offengelegt. Seine beiden großen autobiografischen Bekenntnisbücher, "Wir sind Gefangene" und "Gelächter von außen", legen beredtes Zeugnis davon ab.Geboren und aufgewachsen war Graf am Starnberger See, genauer am Ostufer in Berg. Das neunte von insgesamt elf Kindern war er, die Mutter eine Bauerntochter aus Aufhausen, der Vater stolzer Besitzer einer von ihm gegründeten Dorfbäckerei in Berg. Leider verstarb er früh und der älteste Sohn Max übernahm das Regiment. Schon als Kind musste Oskar beim frühmorgendlichen Austragen der Semmeln mithelfen und vertrieb sich und seiner Lieblingsschwester Nanndl die Zeit mit dem lauten Rezitieren Schiller'scher und Uhland'scher Oden.Die Bücher, aus denen heraus er sie einstudiert hatte, waren mit entwendetem Geld heimlich gekauft ... solche Dingen waren nämlich für den brachialen Bruder Max der Ausbund an Nichtsnutzigkeit. Mit äußerster Härte und Gewalttätigkeit führte der das Regiment in der Backstube. Vor ihm und seinen Schlägen ist der 17-jährige Oskar schließlich davongelaufen, in einer Nacht- und Nebelaktion, hinein nach München.Dort arbeitete der noch Minderjährige in einer Großbäckerei und Keksfabrik. Er lernte die Welt der Proletarier kennen. Irgendwie war auch er links, was denn sonst? Sein Bruder Max habe ihm den "Sozialismus auf den Rücken geprügelt", schrieb Graf später. Dann brach der Krieg aus, 1914. Graf markierte nach seiner Einberufung den nervlich Durchdrehenden, nahm Einzelhaft im Karzer auf sich und erreichte schließlich die unehrenhafte Entlassung aus dem Militärdienst. Es folgten die ungeheuer entbehrungsreichen vier Kriegsjahre, die alle in ein solches Elend stürzten, dass am Ende nur mehr die Revolution stehen konnte.Graf zeichnet sich in seiner Autobiografie keineswegs als hehren Kämpfer für das Wahre und Gerechte, vor allem nicht nach der Niederlage 1919, nachdem die Münchner Räterepublik äußerst blutig niedergeschlagen worden war. Vielmehr schildert er sich als verkommenes Subjekt, dem Geld, dem Alkoholismus und der sexuellen Gier verfallen. Es ist eine der schonungslosesten Beichten, die es in der bayerischen Literatur überhaupt gibt.Als Jahre später die Nazis an die Macht kamen, wussten sie genau, an wem sie sich zu rächen hatten. Gott sei Dank war der Autor zu diesem Zeitpunkt gerade in Österreich, auf Vortragsreise. Ihm und seinen Freunden war schlagartig klar: Ein Zurück gab es nicht mehr. Es begann das lange Exil des Oskar Maria Graf. Zweimal musste er seinen Fluchtort wechseln: Einmal in einer Nacht- und Nebelaktion über die österreichisch-tschechische Grenze nach Brünn. Und von dort aus, fünf Jahre später, mit Zwischenstation in den Niederlanden, wo es aufs Schiff ging, nach Amerika.Die Jahre in der Ersten Tschechischen Republik nannte Graf später mit die glücklichsten seines Lebens. Man wohnte in einem kleinen Häuschen, in der Zelena 6, Graf konnte ungestört schreiben, die tschechische Lebensart entsprach ganz seinem Naturell. In New York später war es anders. Da scheint ihm die Sehnsucht nach seiner bayerischen Heimat schon manches Mal recht zugesetzt zu haben. Von Depressionen ist die Rede, "fader Trauer", die man dieser sich gerne mit Lederhose kostümierenden Stimmungskanone gar nicht zutraut. Er musste sich sein Berg und Aufhausen, seinen Starnberger See imaginieren.Die Arbeit an seinem Opus magnum, "Das Leben meiner Mutter", einer Art Nationalepos der Bajuwaren, wird ihm dabei geholfen haben. Eine berührende Szene in dem Buch ist die Stelle, wo Graf beschreibt, wie ihn während einer Georgien-Reise 1934 immer wieder seine alte Mutter in den Sinn kommt. Ohne es zu wissen, improvisiert er, fast exakt im Moment ihres Ablebens daheim in Berg am Starnberger See, eine kleine Rede bei einem Schriftstellertreffen in der georgischen Hauptstadt.Er vergleicht das Leben der russischen Bauern mit dem seiner Mutter und stellt fest: "Wenn ich alles zusammennehme [...], so kommt es mir vor, als wenn Tiflis das Leben meiner Mutter wäre. Ich kann das nicht anders erklären, liebe Genossen. Meine Mutter ist nur eine alte Bäuerin, sonst nichts. Tiflis ist wie sie." Und da blitzt er dann wieder auf, der Oskar Maria Graf wie er war. Ein kosmopolitischer Bayer. Ein Anwalt der kleinen Leute. Verfechter der Völkerverständigung. Er war und bleibt das andere Bayern.